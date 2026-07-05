به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ناصر ابوشریف» نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران و عضو دفتر سیاسی این جنبش در حاشیه برگزاری همایش بینالمللی «امام خامنهای؛ رهبر جاویدان مقاومت» در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به مراسم وداع با پیکر رهبر شهید در مصلای تهران اظهار کرد: مراسم بزرگداشت این شهید حقیقتاً باشکوه بود و با حضور گسترده اقشار مختلف از جمله هیئتهای گوناگون اسلامی، برگزار شد. این کمترین کاری است که ما و امت اسلامی میتوانیم در حق این شهید بزرگوار انجام دهیم؛ چرا که کارنامه، مسیر زندگی و اقدامات ایشان در طول سالیان متمادی، شایسته والاترین مراتب تکریم، احترام و فداکاری است.
وی ادامه داد: برای ما به عنوان ملت فلسطین، رابطه با امام خامنهای فراتر از این حرفها بود؛ پیوندی حقیقی از سرِ محبت و ارتباطی ویژه میان ما برقرار بود که در تکتک دیدارهایمان با ایشان، آن را عمیقاً احساس میکردیم. همین دیروز در حاشیه مراسمی با آیتالله قمی معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری دست دادم. او به من گفت که امام خامنهای علاقه ویژهای به ما داشتند و همواره از دیدار با ما بسیار خرسند میشدند. من نیز در پاسخ گفتم که ما هم همین احساس را داریم؛ ما ایشان را از عمق جان دوست داریم و برایشان هم به خاطر شخصیتشان و هم به خاطر کارهایشان، احترام و ارادت قائلیم.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با بیان این که خداوند امام خامنهای را مشمول رحمت و رضایت خود گرداند، افزود: ایشان رهبری حقیقی بودند و پروژه دینی، سیاسی و تمدنیِ امت را به مدت سیوهفت سال رهبری، کردند. امام خامنهای توانستند در اوج قدرت ایالات متحده آمریکا در برابر آن و خوی استکباریاش بایستند؛ کشوری که از سال ۱۹۹۱ قدرتمندترین ملت در تاریخ بشر بوده و بودجه دفاعیاش از مرز یک تریلیون دلار فراتر میرود و از توانمندیهای عظیم سیاسی، دیپلماتیک، رسانهای و فرهنگی نیز برخوردار است. با این حال، ایشان در برابر این قدرت ایستادند، آن را به چالش کشیدند، بر آن پیروز شدند و آن را به پای میز مذاکره کشاندند. این امر نشاندهنده قدرتی عظیم و دستاوردی سترگ است؛ دستاوردی که نه یک رویدادِ آنی و گذرا، بلکه حاصل تلاشی طولانی و مستمر بود.
ناصر ابوشریف با اشاره به الگوگیری فلسطین و لبنان از ایران اظهار کرد: ما در فلسطین، منابع محدودی داشته و تحت اشغال هستیم؛ با این حال، با امکاناتی اندک در برابر این اشغالگری مقاومت کردهایم؛ مبارزهای که جمهوری اسلامی ایران و حمایتهایش در آن نقشی محوری ایفا کردهاند. همین امر در مورد رویارویی با رژیم صهیونیستی در لبنان نیز صدق میکند. از این رو، معتقدم راهپیماییها و همایشهایی که شاهد آن هستیم، تنها حداقلِ ادای وظیفه ماست. یاد و خاطره ایشان در قلب همه ما —چه به عنوان فلسطینی و چه به عنوان مسلمان— زنده است و باور دارم که ابعاد حقیقی شخصیت امام خامنهای به تدریج آشکار خواهد شد.
عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین خاطرنشان کرد: امام خامنهای در برابر کارزارهای گسترده تحریف و وشیطنت های بزرگی که منطقه را فرا گرفته است، ایستادند. رسانههای غربی، صهیونیستی و عربی همگی در تلاشاند تا چهره ایران را مخدوش کنند؛ با این حال، معتقدم که به مرور زمان، حقیقت آشکار خواهد شد و جایگاه واقعی این امام بزرگوار —که ما او را بهخوبی میشناسیم و قدرش را میدانیم— شناخته خواهد شد. از خداوند متعال مسئلت داریم که ایشان را در بالاترین درجات بهشت، در جوار پیامبران و صالحان، مشمول رحمت و رضوان خویش گرداند.
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