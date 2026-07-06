انصارالله: فعالیت فرودگاه صنعا ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش انصارالله یمن ضمن هشدار دادن به عربستان درباره مداخله در یمن اعلام کرد به برقراری پروازها در فرودگاه بین‌المللی صنعا بدون کسب اجازه از هیچ طرفی ادامه خواهد داد.

به گزارش السومریه‏، در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه دولت وابسته به انصارالله در صنعا منتشر شد آمده است: ملت یمن تصمیم خود را برای پایان دادن به تجاوز، شکستن محاصره و مقابله با متجاوزان گرفته است و صرف‌نظر از هر هزینه‌ای، از این تصمیم عقب‌نشینی نخواهد کرد.

این بیانیه می‌افزاید: از سرگیری فعالیت فرودگاه بین‌المللی صنعا، حقی حاکمیتی برای یمن است و صنعا بدون کسب اجازه از هیچکس، این مسیر را ادامه خواهد داد.

انصارالله همچنین عربستان سعودی را متهم کرد که با تحریف واقعیت‌ها و وارونه جلوه دادن حقایق، در تلاش است افکار عمومی را گمراه کند. این اظهارات در واکنش به بیانیه ائتلاف عربی مطرح شد که در آن، به انصارالله درباره هرگونه نقض حاکمیت یمن هشدار داده شده بود.

در بیانیه انصارالله تاکید شده است: هر اقدامی که رژیم سعودی انجام دهد، پیامدهای منفی بر ثبات منطقه که عملا دچار آشفتگی است، خواهد گذاشت و آثار فاجعه‌باری بر اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت.

جنبش انصارالله پیشتر اعلام کرده بود عربستان سعودی تلاش کرده است از فرود یک هواپیمای ایرانی حامل 200 شهروند یمنی در فرودگاه بین‌المللی صنعا جلوگیری کند.

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