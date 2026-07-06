به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اولگ روی، نویسنده مشهور روس که پیش‌تر بیش از ۱۴۰ عنوان کتاب از جمله کتابی درباره سردار شهید قاسم سلیمانی نوشته است،به تمجید از شخصیت و اندیشه حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی افزود: اکنون در حال بررسی این موضوع هستم که تمام اسنادی را که هنگام کار روی کتاب درباره سردار سلیمانی داشتم دوباره جمع‌آوری کنم و ادامه آن را درباره آیت‌الله خامنه‌ای بنویسم، همان رهبری که اساس و الهام‌بخش زندگی قاسم سلیمانی بود که خود چندین مرحله جلوتر از دیگران می‌اندیشید و یک استراتژیست بزرگ بود.

این فعال اجتماعی و خالق مجموعه‌های پویانمایی پرمخاطب روسیه با اشاره به همکاری خود در یک پروژه انیمیشن در ایران گفت: می‌بینم که جوانان ایرانی تسلیم نشده‌اند؛ آن‌ها در آثار خود، جنگ را نمی‌کشند، بلکه صلح، خورشید و شخصیت‌های خندان را ترسیم می‌کنند و این موضوع، بسیار ارزشمند است. رهبر شهید ایران دقیقاً کشور را به همین سمت هدایت می‌کرد. درست است که او دیگر در میان نیست، اما راهش باقی مانده و ادامه خواهد داشت.

«روی» خاطرنشان کرد: آمریکا، یا هر کشور دیگری، هرگز نخواهند توانست ملت بزرگ ایران را بشکنند. ایران با تاریخ هزارساله‌اش همیشه برای آمریکایی‌ها، مظهر مقاومت و ایستادگی خواهد بود؛ ایران هرگز زانو نخواهد زد.

این نویسنده صاحب بیش از ۹۰ رمان برای بزرگسالان و افزون بر ۲۵۰ کتاب کودک و نوجوان روسیه، یادآور شد: امروز، دولت کاملاً دروغگوی آمریکا به رهبری دونالد ترامپ داستان‌های مختلفی درباره ایران می‌سازد؛ آن‌ها عادت دارند دروغ بگویند و هر کاری می‌کنند تا این دروغ‌ها را طوری ارائه دهند که بهانه‌ای برای تجاوز و توجیه اهدافشان باشد.

وی در ادامه با اشاره به دروغ‌گویی‌های مستمر ترامپ، گفت: امروز ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به صورت مستمر، حرف‌هایش را تغییر می‌دهد و جلوی دوربین دروغ می‌گوید، به‌طوری که انسان از این وضعیت خجالت می‌کشد. من به‌عنوان یک نویسنده، وقتی سخنان او را می‌شنوم، پخش آن را متوقف می‌کنم، چون از این حجم از دروغ‌گویی شرمنده می‌شوم.

این نویسنده روس با تأکید بر اینکه محاسبات آمریکا و رژیم اسرائیل درباره ایران اشتباه بود، خاطرنشان کرد: ایرانیان مردمی نیستند که تسلیم خواسته‌های متجاوزان شوند.

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