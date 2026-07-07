رهبر شهید، پدر همه مستضعفان است/ تشییع، رفراندومی جهانی علیه توطئه نابودی ایران بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید یاسر موسوی، فرزند سید عباس موسوی، دبیرکل اسبق حزب‌الله لبنان، در گفت‌وگو با شبکه عراقی العهد درباره مراسم تشییع رهبر شهید ایران گفت: آیت‌الله سید علی خامنه‌ای این رهبر معظم، عزیز ما و پدر همه مستضعفان است. می‌گویم پدر از این جهت که ما بارها به محضر ایشان رسیده بودیم و این دیدارها بعضاً به همراه سید حسن نصرالله، سید شهدای امت بود و سید حسن نصرالله مسائل بسیاری را با ایشان مطرح کرده و از ایشان مشورت می‌گرفت.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران پدر تمام مستضعفان هستند و ولایت ایشان از صاحب عصر و امام زمان(عج) امتداد یافته است. ایشان در جهت مسائل مختلف مربوط به امت رهنمودهای مناسبی را مطرح می‌کردند. شخصیت ایشان بسیار مهم است که باید در آینده به شکل گسترده به آن پرداخته شود.

تشییع؛ رفراندومی جهانی علیه توطئه نابودی ایران

او تأکید کرد: امروز شاهد یک رفراندوم هستیم، رفراندومی جهانی نه در سطح داخلی جمهوری اسلامی ایران. این رفراندوم مربوط به مظلومیت جمهوری اسلامی ایران است، جمهوری که چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ رمضان مورد تجاوز قرار گرفت که در دهم ماه رمضان با ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران آغاز شد. این کشور در یک توطئه بزرگ قرار گرفت، توطئه‌ای با عنوان نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی آمریکا و اسرائیل. این در حالی است که پشتیبان واقعی برای همه جریان‌های آزادیخواه در منطقه و در رأس آنها مسأله فلسطین، جمهوری اسلامی ایران است.

موسوی گفت: من قبلاً پیام کوتاهی برای آیت‌الله خامنه‌ای فرستادم و وفاداری خود را نسبت به ایشان ابراز داشتم. به خاطر دارم ایشان در اولین دیدار درباره شهادت پدرم فرمودند: قلبم گرفت و کمرم شکست. با این جملات من احساس و عاطفه ایشان را نسبت به شهادت پدرم در دیدار اول احساس کردم.

وی تصریح کرد: امروز با اطمینان می‌گویم که اکثر لبنانی‌ها معتقدند که رژیم صهیونیستی در جدا کردن پرونده لبنان از ایران موفق نشده است. همه در لبنان می‌دانند کسانی مثل ژوزف عون، رئیس‌جمهور، و نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، علناً توسط آمریکا آورده و گماشته شده‌اند. چه توقعی از آنها دارید؟ آنها آمدند تا توطئه جدایی لبنان و ایران را اجرا کنند. آنها هرگز برخلاف تصورات آمریکا عمل نخواهند کرد. شروط شرافتمندانه‌ای که ایران برای حمایت لبنان تعیین کرد، محقق خواهد شد.

فرزند دبیرکل اسبق حزب‌الله لبنان ادامه داد: ما شاهد خروج بسیاری از کشتی‌ها و ناوهای آمریکایی از منطقه و شاهد کاهش تنش نظامی هستیم. اما آنها ناوهایشان را از منطقه خارج کردند تا میزان خسارات نظامی‌شان را کاهش دهند. آمریکا همچنین از هم‌پیمانان منطقه‌ای خود خواسته نفت را برای مدت یک سال ذخیره کنند، چرا که شاید جنگ با ایران طولانی باشد؛ آمریکا روی زمان حساب باز کرده است.

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