به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت نمایندگی حزب‌الله لبنان به ریاست محمد فنیش به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای ارشد حزب‌الله که به نمایندگی از شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله برای شرکت در مراسم وداع و ادای احترام به مقام شامخ حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، عصر روز شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

محمد فنیش با ابلاغ سلام‌های گرم و پیام تسلیت شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله به مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهور، دولت و مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان و جمعی از فرماندهان، مقام‌ها و مردم ایران در تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.

نماینده دبیرکل حزب‌الله لبنان از استقامت و ایستادگی ملت ایران و دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از کشور و خبرگی مذاکره‌کنندگان ایرانی در عرصه دیپلماسی، به‌ویژه حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان تجلیل کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی صمیمانه از حضور هیات نمایندگی حزب‌الله در مراسم بدرقه و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و پیام تسلی‌بخش جناب آقای شیخ نعیم قاسم، مقاومت شجاعانه حزب‌الله لبنان در برابر توطئه‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی را مایه افتخار لبنان و جهان اسلام دانست و بر استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از آرمان مقاومت تاکید کرد.

عراقچی با گرامیداشت یاد شهید سیدحسن نصرالله و همه شهدای مقاومت لبنان، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران مطالبه خاتمه جنگ در لبنان و پایان اشغالگری وفق بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی را با جدیت پیگیری می‌کند.

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