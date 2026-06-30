به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش، در دفتر مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) در لندن برگزار شد.

جمع کثیری از عاشقان، پیروان و دلسوختگان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به همراه سایر مسلمانان دنیا در ایام محرم، طی سنوات گذشته در دفتر مرحوم حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره) در لندن، پایتخت انگلستان، اجتماع کردند و به عزاداری پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عالمی در این مراسم با اشاره به روایتی از امام هادی(ع) گفت: امام هادی(ع) در یک بیان نورانی فرمودند: «یا موسی أحبنی و حببنی الی خلقی، و حبب خلقی الی، قال: هذا أحبک، فکیف أحببک الی خلقک [و أحبب خلقک الیک]؟ قال: اذکر لهم آلائی و نعمائی علیهم، و بلائی عندهم لیحبونی فانهم لا ینکرون اذ لا یعرفون منی الا کل خیر»؛ بنابراین هرکسی به هر چیزی علاقه‌مند باشد و در راه او قدم بردارد، به همان مقدار ارزش پیدا می‌کند.

وی افزود: عشق به امام حسین(ع) عشق به خداوند است، چرا که حضرت همه هستی خود را در راه خدای متعال قربانی کردند.

گفتنی است، تلاوت قرآن کریم، قرائت زیارت عاشورا به همراه نوحه‌سرایی و نماز جماعت از دیگر برنامه‌های این مراسم معنوی بود و در پایان، سوگواران و عزاداران مهمان سفره امام حسین(ع) بودند.

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