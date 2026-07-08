به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای اخیر، همزمان با خودداری دولت از اجرای حکم دیوان عالی در پرونده «سازمان دوم رادیو و تلویزیون»، تنش میان قوه مجریه و دستگاه قضایی وارد مرحله تازهای شده است. وزرای کابینه نتانیاهو با انتقاد از اختیارات دیوان عالی، اجرای این حکم را نپذیرفتند؛ اقدامی که مخالفان و برخی حقوقدانان آن را زمینهساز یک بحران قانون اساسی و تضعیف استقلال نهادهای نظارتی ارزیابی میکنند. در همین حال، اپوزیسیون تأکید دارد مخالفت دولت با تشکیل کمیته تحقیق مستقل درباره شکست هفتم اکتبر نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.
در کنار این موضوع، اختلاف بر سر قانون معافیت حریدیها از خدمت سربازی نیز به یکی از مهمترین چالشهای ائتلاف حاکم تبدیل شده است. احزاب مذهبی خواهان حفظ معافیت طلاب مدارس دینی هستند، اما ارتش، مخالفان و بخشی از افکار عمومی با توجه به فرسایش نیروهای ذخیره در جنگ، بر اجرای خدمت نظامی برای همه شهروندان تأکید دارند. مخالفان معتقدند نتانیاهو با امتیازدهی به احزاب حریدی و تلاش برای کنترل روند تحقیقات هفتم اکتبر، در پی حفظ انسجام ائتلاف و تداوم حضور خود در قدرت است؛ مسئلهای که به باور آنان، بحران سیاسی و نهادی رژیم صهیونیستی را عمیقتر کرده است.
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