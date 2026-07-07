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ویدیو | میزبان رهبر

۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۴
کد مطلب: 1836918
ویدیو | میزبان رهبر

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: آمادگی مردم عراق برای میزبانی از امام شهید

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