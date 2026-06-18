به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک پژوهش جدید از سوی سازمان پژوهشی مرکز مطالعه نفرت سازمانیافته (CSOH) مستقر در واشنگتن نشان میدهد بیش از ۵۰۰ ترانه مرتبط با ایدئولوژی هندوتوا در پلتفرمهای بزرگ دیجیتال منتشر شدهاند که به گفته پژوهشگران حاوی نفرتپراکنی و تحریک به خشونت علیه اقلیتهای مذهبی هند، بهویژه مسلمانان و مسیحیان هستند.
این گزارش با بررسی موسیقی منتشرشده در یوتیوب، اسپاتیفای، اپل موزیک و کتابخانه موسیقی متا مجموعاً ۵۲۳ ترانه را شناسایی کرده که به باور محققان با سیاستهای این پلتفرمها در تضاد است. در این آثار، از زبان تحقیرآمیز، انسانزدایانه و حتی تهدید مستقیم علیه اقلیتهای مذهبی استفاده شده و برخی از آنها نیز به طور آشکار خشونت علیه این جوامع را ترویج میکنند.
گسترش محتوای نفرتآمیز در پلتفرمها
طبق این مطالعه، یوتیوب با میزبانی ۲۱۰ ترانه بیشترین سهم از این محتوا را دارد. پس از آن اسپاتیفای با ۱۰۹ مورد، کتابخانه موسیقی متا با ۱۰۳ مورد و اپل موزیک با ۱۰۱ مورد قرار گرفتهاند. بسیاری از این ترانهها حاوی ناسزاهای مذهبی، نظریههای توطئه علیه مسلمانان و مسیحیان و تهدید علیه اماکن مذهبی هستند.
پژوهشگران اعلام کردند تقریباً نیمی از این ترانهها به طور صریح دعوت به خشونت میکنند. از میان ۵۲۳ اثر شناساییشده، ۲۶۳ ترانه شامل تهدید مستقیم یا تحریک به حمله علیه اقلیتهای مذهبی بودهاند و بقیه نیز با استفاده از کلیشهها و زبان تحقیرآمیز به ترویج نفرت دامن میزنند. در گزارش آمده است که این محتواها نوعی «اکوسیستم خودتقویتکننده نفرت» ایجاد میکنند که در آن تهدید و خشونت علیه اقلیتها تشویق و بازتولید میشود.
میلیونها بازدید و انتشار گسترده
این ترانهها در فضای آنلاین بازدید و انتشار گستردهای نیز داشتهاند. بر اساس یافتههای پژوهش، ویدیوهای مرتبط در یوتیوب در مجموع بیش از ۱۹۸ میلیون بار دیده شدهاند و قطعات موجود در کتابخانه موسیقی متا در بیش از ۵.۹ میلیون ریلز اینستاگرام استفاده شدهاند.
گزارش همچنین نشان میدهد سه کانال یوتیوب مسئول انتشار بیش از ۴۰ درصد این ترانهها بودهاند و با وجود این موضوع همچنان فعال و حتی دارای حسابهای تأییدشده و درآمدزا هستند. یکی از این کانالها با نام Mayur Music به تنهایی ۲۵ ترانه ناقض سیاستهای پلتفرم را میزبانی میکند و با وجود این، موفق به دریافت نشان نقرهای یوتیوب نیز شده است.
درآمدزایی از محتوای نفرت
پژوهشگران میگویند بیش از نیمی از ویدیوها امکان دریافت کمک مالی از طریق قابلیت «Super Thanks» یوتیوب را فعال کردهاند. همچنین ۲۰ نفر از ۳۰ خواننده شاخص هندوتوا دارای حسابهای درآمدزا در فیسبوک بودهاند که از طریق تعامل کاربران کسب درآمد میکنند.
در کنار این موضوع، تبلیغات بیش از ۱۰۰ برند مختلف در کنار این ویدیوها دیده شده است؛ از جمله شرکتهایی مانند ChatGPT، گوگل NotebookLM، آمازون پرایم، ادوبی، دل، فلیپکارت، کلاگز و لویس و حتی بانک مرکزی هند. پژوهشگران این مسئله را نشانهای از نقص در نظارت و اجرای سیاستهای مقابله با نفرتپراکنی توسط شرکتهای فناوری دانستهاند.
به گفته سازمان پژوهشی مرکز مطالعه نفرت سازمانیافته CSOH، از ۲۲۵ ترانه گزارششده به پلتفرمها در اکتبر ۲۰۲۵، تا ماه مه ۲۰۲۶ تنها ۱۸ مورد حذف شدهاند و بیش از ۹۰ درصد این محتواها همچنان در دسترس کاربران قرار دارند. این سازمان هشدار داده است که انتشار گسترده چنین محتوایی میتواند به تبعیض، ترس و حتی خشونتهای فرقهای در دنیای واقعی دامن بزند.
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