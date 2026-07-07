به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ یونیسف در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که با ایجاد یک شبکه گسترده از مراکز ثابت و سیار، بیش از شش میلیون نفر از ساکنان افغانستان را تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، این سازمان از طریق ۲۳۹۳ مرکز درمانی ثابت و ۱۶ مرکز درمانی سیار، خدمات درمانی حیاتی را در مناطق مختلف کشور ارائه میدهد که از جمله مهمترین دستاوردهای آن، تحت درمان قرار گرفتن بیش از ۲۵ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد و متوسط بوده است.
در بخش آموزش، یونیسف با اجرای برنامههای مبتنی بر جامعه، زمینه تحصیل نزدیک به ۴۳ هزار کودک را فراهم کرده است که نکته قابل توجه در این میان، حضور بیش از نیمی از این دانشآموزان در قالب دختران است.
علاوه بر این، حمایتهای روانی-اجتماعی و خدمات مقابله با خشونت برای بیش از ۲۲۹ هزار کودک و خانواده فراهم شده تا از آسیبهای اجتماعی ناشی از بحرانها کاسته شود.
همچنین در بخش حمایتهای معیشتی، کمکهای نقدی یونیسف به بیش از ۲۰ هزار خانواده در چهار ولایت افغانستان رسیده است که شامل ۱۳۲ هزار نفر، از جمله دهها هزار کودک و افراد دارای معلولیت میشود.
با این حال، یونیسف هشدار داده است که با وجود این اقدامات، نیازهای انسانی در افغانستان همچنان گسترده و بحرانی است و میلیونها نفر با چالشهای جدی در حوزههای سلامت، آموزش و معیشت دستوپنجه نرم میکنند.
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