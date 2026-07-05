روایت روزنامه بنگلادشی از دومین روز مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «دیلی استار» امروز (یکشنبه) با پوشش دومین روز مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، گزارش داد که مراسم اقامه نماز بر پیکر حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای در مصلی بزرگ تهران برگزار شد که با حضور گسترده مردم همراه بود.

روزنامه انگلیسی زبان بنگلادشی «دیلی استار» گزارش داد که مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مجموعه مصلی بزرگ امام خمینی (ره) در تهران برگزار شد. این مراسم دومین روز از آیین‌های وداع و تشییع وی است که با حضور گسترده مردم در پایتخت ایران همراه بود.

این روزنامه افزود که نماز میت را آیت‌الله جعفر سبحانی اقامه کرد. همچنین روز یکشنبه در سراسر ایران تعطیل عمومی اعلام شده است.

دیلی استار با استناد به تصاویر منتشرشده از رسانه ملی نوشت که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و شماری دیگر از مقام‌های ارشد ایران در این مراسم حضور داشتند.

این رسانه همچینن گزارش داد که مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند که انتظار می‌رود بیش از ۱۰ میلیون نفر در آیین‌های تشییع در تهران شرکت کنند. پیکر رهبر شهید روز دوشنبه در تهران تشییع خواهد شد، سپس روز سه‌شنبه به شهر قم و روز چهارشنبه به عراق منتقل می‌شود و مراسم خاکسپاری وی روز پنجشنبه در زادگاهش، مشهد، برگزار خواهد شد.

گفتنی است آیین وداع با آقای شهید ایران که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در جریان حمله وحشیانه و تروریستی دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فیض رفیع شهادت نایل آمدند، از نخستین ساعات صبح روز شنبه - ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ - در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران آغاز شد.

مقامات بلندپایه و سران برخی کشورهای جهان، اندیشمندان و علمای دینی جمعه (۱۲ تیر ماه) برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای در مصلی تهران حضور یافتند.

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