سپاه پاسداران: مراکز فرماندهی و پشتیبانی پهپادهای آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با اشاره به ادامه آنچه «اقدامات تجاوزکارانه آمریکا» خواند، اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه در چارچوب مرحله دوم عملیات پاسخ متقابل، چند مرکز مهم نظامی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار داده‌اند. بر اساس این بیانیه، مراکز تعمیر و نگهداری بالگردها، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک «پی-۸» و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادهای ارتش آمریکا از جمله اهداف این عملیات بوده‌اند.

در این بیانیه تأکید شده است که این حمله در پاسخ به اقدامات نظامی آمریکا انجام شده و عملیات پاسخ متقابل همچنان ادامه دارد. سپاه همچنین با استناد به آیاتی از قرآن کریم، بر تداوم مقابله با اقدامات آمریکا تأکید کرده است.

سپاه پاسداران در پایان بیانیه خود اعلام کرد روند عملیات تا تحقق اهداف تعیین‌شده ادامه خواهد یافت و بر عزم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به هرگونه اقدام خصمانه علیه منافع و امنیت کشور تأکید کرد.

...........

پایان پیام