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عالم اهل سنت فلسطینی:

بهترین میراث رهبر شهید، تجسم وحدت اسلامی در گفتار و کردار بود+ویدیو

۱۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۲
کد مطلب: 1838325
بهترین میراث رهبر شهید، تجسم وحدت اسلامی در گفتار و کردار بود+ویدیو

شیخ محمد قدوره، عالم اهل سنت فلسطینی، با تأکید بر اینکه بهترین میراث رهبر شهید انقلاب اسلامی، تجسم وحدت اسلامی در گفتار و کردار بود، گفت: وحدت اسلامی بهترین راهبرد در رویارویی با دشمنان اسلام و دعوت‌کنندگان به تفرقه، فتنه‌انگیزی و تحریک اختلاف‌هاست و ضامن همزیستی مسالمت‌آمیز، سلامت، امنیت، آرامش و اطمینان برای مسلمانان است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ محمد قدوره، عالم اهل سنت فلسطینی، در پیامی به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به میراث ماندگار ایشان در عرصه وحدت اسلامی، گفت: بهترین میراثی که امام، سید، رهبر شهید، علی خامنه‌ای (رضوان‌الله علیه) بر جای گذاشت، تجسم وحدت اسلامی در گفتار و کردار بود.

وی افزود: این ندای وحدت، ندایی دیرینه است که سال‌های طولانی برای تحقق آن تلاش کرد و همواره پرچم وحدت اسلامی را برافراشته نگه داشت. وحدت اسلامی بهترین راهبرد در رویارویی با دشمنان اسلام و دعوت‌کنندگان به تفرقه، فتنه‌انگیزی و تحریک اختلاف‌هاست.

این عالم اهل سنت فلسطینی تأکید کرد: وحدت اسلامی، ضامن همزیستی مسالمت‌آمیز است و در پرتو آن، سلامت، امنیت، آرامش و اطمینان برای مسلمانان تحقق می‌یابد.

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