به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا در فارس، سردار هاشم جمالی امروز در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در ایران و عراق چه پیامی برای معادلات جهانی داشت، اظهار کرد: پیام قطعی مردم، وحدت، پیروی از ولایت و خون‌خواهی امام شهید بود و این پیام تنها از سوی مردم ایران مخابره نشد، بلکه مسلمانان جهان نیز با حضور چند ده میلیونی خود آن را به گوش جهانیان رساندند.

وی در ادامه افزود: این حضور گسترده، عظمت، بصیرت و آگاهی ملت ایران و مسلمانان را به نمایش گذاشت و نشان داد آنان در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت، متحد و منسجم هستند.

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس با بیان اینکه حضور گسترده مردم در این مراسم جلوه‌ای از همبستگی ملی بود، گفت: دشمنان همواره تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف و تفرقه به اهداف خود برسند، اما مردم ایران با بصیرت و هوشیاری، اجازه تحقق این اهداف را نمی‌دهند و فریب دشمنان را نخواهند خورد.

جمالی ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف طی ماه‌های اخیر، اظهار کرد: مردم ایران همواره پای نظام، انقلاب و کشور خود ایستاده‌اند و این همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس در پایان تأکید کرد: ما به عنوان بخشی از نیروهای مسلح، دست و پای مردم ایران را می‌بوسیم و به وجود این ملت افتخار می‌کنیم.