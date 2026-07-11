به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جدیدترین آمارهای رسمی منتشر شده از سوی اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) نشان می‌دهد که نام مبارک «محمد» برای سومین سال پیاپی، محبوب‌ترین و پرکاربردترین نام برای نوزادان پسر در انگلستان و ولز بوده است. این داده‌ها که مربوط به سال ۲۰۲۵ میلادی است، از تثبیت جایگاه این نام مقدس در صدر فهرست اسامی منتخب والدین حکایت دارد.

محمد در شناسنامه با دیکته‌های متفاوت

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ میلادی ۵,۹۵۷ نوزاد پسر با دیکته اصلی “Muhammad” نام‌گذاری شده‌اند که نسبت به سال گذشته (۵,۷۲۱ مورد) رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، نکته تامل‌برانگیز زمانی آشکار می‌شود که گونه‌های مختلف نوشتاری این نام (مانند Mohammed و Mohammad) را با هم ترکیب کنیم؛ در این صورت، مجموعاً ۸,۵۶۴ نوزاد به نام پیامبر اسلام (ص) مزین شده‌اند که این رقم بیش از دو برابر تعداد نوزادانی است که نام «نوح» (رتبه دوم فهرست) برای آن‌ها انتخاب شده است.

فهرست ۱۰۰ نام برتر انگلستان تنها به نام محمد (ص) محدود نمی‌شود. اسامی پیامبران الهی همچون «ابراهیم» (رتبه ۴۸)، «یوسف» (رتبه ۵۸) و «موسی» (رتبه ۶۳) نیز در میان محبوب‌ترین انتخاب‌ها دیده می‌شوند. همچنین اسامی مشترک ادیان ابراهیمی مانند «آدم» و «اسحاق» نیز حضور چشم‌گیری در این فهرست دارند.

در بخش دختران نیز، اسامی با ریشه اسلامی و عربی جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند؛ «لیلا»، «مریم»، «سارا»، «فاطمه» و «عنایه» پنج نامی هستند که در فهرست ۱۰۰ نام برتر دختران خودنمایی می‌کنند.

چرا نام‌های اسلامی در حال گسترش است؟

تحلیل‌گران حوزه جمعیت و فرهنگ، این روند را ناشی از چند عامل کلیدی می‌دانند:

جوامع مسلمان در بریتانیا همچنان به مدل «خانواده هسته‌ای» و فرزندآوری پایبند هستند و اسلام جایگاه ویژه‌ای برای ازدواج و تربیت فرزندان صالح قائل است.

انتخاب نام پیامبران و شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام، راهی برای ادای احترام به الگوهای ایمان و اخلاق تلقی می‌شود. والدین مسلمان امیدوارند با برگزیدن این نام‌ها، فرزندانشان از فضایل اخلاقی آن بزرگواران الهام بگیرند.

نام «محمد» (ص) به عنوان خاتم‌الانبیا و الگوی کامل انسانیت، محبوب‌ترین نام در سراسر جهان اسلام است و این سنت در جوامع مهاجر بریتانیا با قوت ادامه دارد.

این گزارش نشان می‌دهد که فراتر از آمارهای جمعیتی، نفوذ معنوی و فرهنگی اسلام در بافت اجتماعی بریتانیا در حال گسترش است و اسامی اسلامی به بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ملی انگلستان و ولز تبدیل شده‌اند.

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