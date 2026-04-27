کارزار »تشنه تغییر«؛ تلاش مسلمانان انگلیس برای افزایش مشارکت سیاسی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «شورای مسلمانان بریتانیا» (Muslim Council of Britain) اعلام کرد که موفق شده است بیش از سه هزار نفر از شهروندان را در شهرهای مختلف انگلیس برای شرکت در انتخابات محلی پیش‌رو ثبت‌نام کند؛ اقدامی که در چارچوب یک کارزار اجتماعی با محوریت مشارکت سیاسی مسلمانان انجام شده است.

این نهاد اسلامی که از مهم‌ترین سازمان‌های نماینده مسلمانان در بریتانیاست، کارزار «Hungry for Change» (تشنه تغییر) را از ماه ژانویه آغاز کرده و تمرکز آن بر حضور میدانی در مساجد و جوامع محلی، به‌ویژه در ماه رمضان، بوده است. بیش از ۱۰۰ داوطلب در این طرح در شهرهایی مانند بیرمنگام (Birmingham، در مرکز انگلیس)، لندن (London، پایتخت بریتانیا)، منچستر (Manchester، در شمال غرب انگلیس)، شفیلد (Sheffield، در شمال انگلیس) و لیدز (Leeds، در شمال انگلستان) مشارکت داشتند.

بر اساس این گزارش، داوطلبان با ارائه کدهای QR و حتی استفاده از لپ‌تاپ در محل، به افراد به‌ویژه سالمندان کمک کردند تا فرآیند ثبت‌نام را تکمیل کنند. «لطیفه بیگم» (Lotifa Begum)، مدیر امور عمومی این شورا، با اشاره به موانع دیجیتال برای برخی اقشار، تأکید کرد که حضور نیروهای داوطلب آشنا به زبان‌های محلی نقش مهمی در افزایش مشارکت ایفا کرده است.

بیگم همچنین افزایش نگرانی‌ها در میان مسلمانان را ناشی از رشد جریان‌های راست‌گرا مانند حزب «رفورم یوکی» (Reform UK) و افزایش حوادث اسلام‌هراسانه دانست و گفت این شرایط باعث شده اهمیت انتخابات پیش‌رو برای این جامعه بیش از گذشته احساس شود. به گفته وی، در صورت عدم مشارکت فعال، بسیاری از افراد از ظرفیت و تأثیر رأی خود آگاه نخواهند شد.

انتخابات محلی قرار است در تاریخ ۷ مه برای ۱۳۶ نهاد محلی در انگلیس و همچنین دولت‌های محلی در اسکاتلند (Scotland، در شمال بریتانیا) و ولز (Wales، در غرب بریتانیا) برگزار شود. در همین راستا، این شورا علاوه بر فعالیت‌های میدانی، برنامه‌های آنلاین و منطقه‌ای از جمله وبینارهایی با حضور نمایندگان کمیسیون انتخابات و نهادهایی مانند YouElect برگزار کرده است.

در این برنامه‌ها، شرکت‌کنندگان به موضوعاتی مانند مقابله با اسلام‌هراسی، کمبود بودجه برای جوانان، جرایم مرتبط با سلاح سرد و مسائل مسکن به‌عنوان دغدغه‌های اصلی خود اشاره کرده‌اند. با این حال، مسئولان این کارزار اعلام کرده‌اند که محدودیت منابع مالی، یکی از موانع گسترش بیشتر چنین فعالیت‌هایی بوده است.

شایان ذکر است انتخابات محلی (Local Elections) به انتخاباتی گفته می‌شود که برای تعیین مسئولان اداره‌کننده امور شهری و منطقه‌ای برگزار می‌شود. در کشورهایی مانند بریتانیا، این انتخابات معمولاً برای انتخاب اعضای شوراهای محلی (Local Councils) برگزار می‌شود. این شوراها مسئول تصمیم‌گیری درباره مسائل روزمره زندگی مردم در همان منطقه هستند.

