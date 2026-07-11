تشییع رهبر شهید، پیروزی جبهه حق در افکار عمومی جهان و شکست استکبار بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، به تحلیل ابعاد سیاسی و اجتماعی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت.

امام جمعه نجف اشرف گفت: تشییع پیکر سید ولی، شهید امام خامنه‌ای در عراق و ایران، چگونه به یک رخداد سیاسی در سطح عراق، ایران و جهان تبدیل شد؟ جبهه حق به پیروزی در سطح افکار عمومی جهان و شکست برای استکبار جهانی دست یافت. این تشییع، صرفاً یک مراسم تدفین نبود، بلکه تجدید بیعت و عهد و پیمان بود؛ نه یک تشییع جنازه، بلکه اعلام موضع دینی و سیاسی بود؛ نه یک تشییع جنازه، بلکه ابراز هویت بود؛ نه یک تشییع جنازه، بلکه پیام وحدت ملت‌های مستضعف در برابر استکبار جهانی بود.

وی افزود: برآوردها حاکی از آن است که بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر در نجف اشرف و کربلا شرکت کردند. در اینجا باید از ملت وفادار عراق تشکر کنیم و به ملت خود بگوییم که شما سربلندمان کردید؛ خداوند در دنیا و آخرت سربلندتان کند. همچنین باید از دستگاه‌های امنیتی و دولتی، آستان‌های مقدس و حوزه علمیه تشکر کنیم. عراق در حال ترسیم نقشه راه جدیدی برای آینده است و شرط‌بندی‌ها بر سر غلبه گرایش ملی‌گرایانه بر گرایش دینی با شکست مواجه شد.

امام جمعه نجف اشرف در خصوص مسائل داخلی عراق گفت: پویش فجر و افشای پرونده‌های فساد در حالی با خوش‌بینی و دید مثبت از سوی ملت عراق مواجه شد که امروز طرحی مبنی بر عفو سارقان در قبال بازگرداندن اموال مسروقه مطرح شده است. ما معتقدیم این پروژه به معنای تشویق به سرقت مجدد است. دستگاه قضا باید در حسابرسی از این سارقان، عادل و قاطع باشد. رسیدگی به این وضعیت باید به دور از دیکته‌ها و فشارهای داخلی و کشورهای همسایه باشد. همگان باید تابع پروژه «پویش فجر» باشند. نسبت به سیاسی‌کاری این پویش هشدار می‌دهم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی در مورد مسائل بین‌المللی گفت: بازگشت طبل‌های جنگ میان ایران و آمریکا؛ آمریکا شکست جهانی، نظامی و داخلی خود را اثبات کرد، در حالی که ایران اقتدار نظامی، سیاسی و مردمی خود را ثابت کرد. ملت ایران امروز شعار «انتقام» را سر داده و فتواهایی مبنی بر هدر بودن خون قاتلان «سید ولی» صادر شده است. ملت ایران امروز جهان را در برابر سناریوی جدیدی قرار داده است که «قاتل از چنگال عدالت فرار نخواهد کرد».

خطیب جمعه نجف اشرف در خطبه دینی پس از توصیه به تقوا، گفت: فرازهایی از دعای امام زین‌العابدین(ع) را در سالگرد شهادت ایشان در ۲۵ محرم‌الحرام سال ۹۳ هجری، یعنی دعای معروف به «دعای مکارم الاخلاق» می‌خوانیم. امام سجاد(ع) ۲۰ صفت را برای صالحین برمی‌شمارد: گستردن عدل، فرو خوردن خشم، خاموش کردن آتش فتنه، جمع کردن پراکندگان، اصلاح میان مردم، آشکار کردن نیکی‌ها، پوشاندن عیب‌ها، نرم‌خویی، فروتنی، خوش‌رفتاری، آرامش و وقار، خوش‌خویی، پیشی گرفتن در فضیلت، ترجیح دادن بخشش، ترک عیب‌جویی، نیکی به کسانی که شایسته آن نیستند، سخن گفتن به حق هرچند گران باشد، سکوت در برابر باطل هرچند سودمند باشد، کم شمردن خیر هرچند بسیار باشد و بسیار شمردن شر هرچند اندک باشد.

وی در اشاره‌ای دیگر گفت: در سالگرد تخریب گنبد حرم امامین عسکریین(ع) در ۲۳ محرم سال ۲۰۰۶ (۳ اسفند ۱۳۸۴) در سامرا که گامی برای کشاندن ملت عراق به جنگ طایفه‌ای بود، از موضع مرجعیت دینی عالی‌قدر عراق که به خویشتنداری و عدم انجام واکنش‌های متقابل که منجر به ریختن خون می‌شد دعوت کرد، تمجید می‌کنیم. این موضوع تأکید می‌کند که راه ما در مواجهه با چالش‌ها، استفاده از عقلانیت در کنار عاطفه است.

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