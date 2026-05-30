انتقاد امام جمعه نجف اشرف از ایجاد شکاف مذهبی در برخی سران کشورهای عربی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف، در خطبه های نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، گفت: شکر و سپاس از آنِ خداوند تبارک و تعالی است و نیز از مردم عزیزمان و نهادهای مردمی و دولتی‌مان به‌سبب موفقیت زیارت امام حسین (علیه‌السلام) در شب و روز عرفه. در حالی‌که گزارش‌های رسمی شمار حجاج امسال را ۱,۷۰۰,۰۰۰ نفر اعلام کرده‌اند، گزارش‌های اولیه درباره زیارت امام حسین (علیه السلام) نشان می‌دهد که این رقم به‌صورت اولیه از ۷,۰۰۰,۰۰۰ نفر فراتر رفته است، بی‌آن‌که به لطف خداوند متعال هیچ مشکل قابل ذکری رخ دهد. ما همچنان در انتظار گزارش رسمی در این باره هستیم. این سخنان در خطبه نماز جمعه امروز در نجف اشرف بیان شد.

وی در خصوص مسائل داخلی عراق گفت: مردم ما همچنان از علی الزیدی نخست وزیر عراق انتظار دارند که کابینه دولت را تکمیل کند، زیرا ۹ وزارتخانه همچنان خالی است. در اینجا نخست‌وزیر با دو مشکل روبه‌روست: نخست، مشکل سهم‌خواهی سیاسی، و دوم، دخالت بین‌المللی. برخی گزارش های خبری از وجود تلاشی از سوی برخی کشورهای عربی در سازمان ملل سخن گفته‌اند که اگر یکی از وزارتخانه‌ها به یکی از عناصر مقاومت سپرده شود، عراق را کشوری حامی تروریسم معرفی کنند.

امام جمعه نجف اشرف افزود: از نخست‌وزیر و چارچوب هماهنگی می‌خواهیم که این وضعیت را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که در راستای منافع عراق، به‌دور از فشارهای خارجی و بر پایه حقوق عادلانه همه اقشار باشد.

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی ادامه داد: همچنین پیشنهادی برای ایجاد وزارتخانه‌های جدید مطرح شده است، اما پرسش این است که مصلحت عراق در ایجاد وزارتخانه‌های تازه چیست، در حالی‌که چنین اقدامی هزینه سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کند؟ بهتر آن است که کوچک‌سازی کابینه انجام شود. امیدواریم چارچوب هماهنگی و ریاست دولت این موضوع را از زاویه مصلحت عراق، نه مصلحت احزاب، بررسی کنند.

وی از گزارش‌های بین‌المللی درباره آواره شدن ۷۵۰۰ پاکستانی و مسدود شدن دارایی‌های آنان فقط به‌دلیل شیعه بودن سخن گفت و پرسید: معیارهای انسانی و عدالت در چنین اقداماتی کجاست؟ در حالی‌که قانون اساسی این کشورها از اصل برابری و آزادی عقیده و رأی سخن می‌گوید، اما در عمل با آواره کردن این افراد به‌دلیل شیعه بودن، فرهنگ نفرت را ترویج می‌کنند.

امام جمعه نجف اشرف به حملات و یورش‌های هوایی اسرائیل به جنوب لبنان اشاره کرد که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها نفر انجامیده است؛ آن هم در سایه سکوت بین‌المللی، در حالی‌که جهان از برقراری صلح سخن می‌گوید. اما به‌نظر می‌رسد این دعوت به صلح فقط یک‌طرفه و متوجه ملت‌های ماست، نه اسرائیل. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود: اسرائیل کجای صلح است؟ سازمان ملل کجای پروژه صلح قرار دارد؟ چرا اسرائیل را بابت این بمباران‌های مکرر محکوم نمی‌کند؟

خطیب جمعه نجف اشرف پس از توصیه به تقوا، بخشی از دعای امام حسین (علیه‌السلام) در روز عرفه را یادآور شدند که در آن آمده است: «إلهی أنا الفقیر فی غنای فکیف لا أکون فقیراً فی فقری، وأنا الجاهل فی علمی فکیف لا أکون جهولاً فی جهلی، إلهی من کانت محاسنه مساوئَ کیف لا تکون مساوئُه مساوئَ، ومن کانت حقائقه دعاوی کیف لا تکون دعاواه دعاوی، إلهی منی ما یلیق بلؤمی ومنک ما یلیق بکرمک». (خدای من، من در زمانی که بی نیاز باشم باز فقیر و نیازمندم پس چگونه نیازمند و فقیر نباشم در زمان نیازمندی ام. خدای من، من در موردی که می‌دانم، جاهلم پس چگونه در زمانی که نمی‌دانم جاهل نباشم. خدای من، گونه های مختلف تدبیر تو و جابجایی آن و شتاب پیچیده شدن مقدّرات تو بندگان آشنای به تو را از اینکه به عطای تو آرام گیرند و از تو در بلاء مأیوس و ناامید باشند، بازداشته است. خدای من، از من است آنچه شایسته پستی من و از تو است آنچه شایسته بزرگواریت.

وی سپس به شرح و توضیح این فرازهای تربیتی عظیم پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی گفت: سالروز عید غدیر را پیش رو داریم و امیدواریم این هفته، هفته ولایت باشد. در اینجا نیز به حدیث امام باقر (علیه‌السلام) اشاره کرد که فرمود: «بُنی الإسلام علی خمس: الصلاة والصوم والزکاة والحج والولایة، وما نودی بشیء کما نودی بالولایة، لأنها مفتاحهن». (اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نماز، روزه، زکات، حج و ولایت و به چیزی مانند ولایت دعوت نشده است، زیرا ولایت کلید آن‌هاست).

..........

پایان پیام