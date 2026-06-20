امروز دشمنان امام حسین(ع) باید از عاقبت رژیم صدام بترسند/ یادداشت تفاهم ایران و آمریکا نشان داد ایران پیروز و قدرتمند است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، درباره یادداشت تفاهم اخیر بین ایران و ایالات متحده آمریکا گفت: یک اجماع جهانی وجود دارد که این یادداشت ثابت کرد ایران پیروز شده و قدرتمند است، و تمام تلاش‌ها برای سرنگونی ایران شکست خورد.

وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا اعتراف کرد که آن‌ها در سرنگونی نظام ایران شکست خوردند؛ واقعیت این است که ده‌ها تلاش برای سرنگونی این نظام صورت گرفت و همگی شکست خوردند و این به سبب آگاهی مردم، رهبری و مفاهیم حسینی است که قلب‌ها و افکارشان را پر کرده است.

امام جمعه نجف اشرف گفت: زخم همچنان خونریزی می‌کند و زخمان ما را جز از بین رفتن رژیم‌های غاصب التیام نمی‌بخشد، و ما تا ظهور امام زمانمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خواهیم ماند: «أین الطالب بذحول الأنبیاء وأبناء الأنبیاء، أین الطالب بدم المقتول بکربلاء.» کجاست آن که طالب خون پیامبران و فرزندان پیامبران است؟ کجاست آن که طالب خون کشته‌شده در کربلاست؟

امام جمعه نجف اشرف در امور داخلی گفت: استقبال آستان مقدس علوی از خانواده‌های دانش‌آموزان شهید در مدرسه میناب در ایران، نشان‌دهنده تعامل میان دو ملت عراق و ایران است. عتبات مقدسه در اعلام این پیوند پیشگام هستند، زیرا مسئله، مسئله دین، مذهب و انسانیت است، نه مسئله جغرافیایی، قومی یا منافع اقتصادی. سپاس از آستان مقدس علوی و سایر عتبات مقدسه در عراق.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی در امور بین‌الملل اشاره کرد: تجاوزات مکرر علیه ملت ما در لبنان که تا این ساعت ادامه دارد، نقض تمامی توافق‌نامه‌ها و تمامی حقوق بشر است. ما صدای خود را با شیعیان لبنان، حزب‌الله در لبنان و عموم ملت لبنان یکی می‌کنیم و از جهان می‌خواهیم در برابر این کشتارها بایستد.

خطیب جمعه نجف اشرف در خطبه دینی، پس از توصیه به تقوا، گفت: در مثل روز دوم محرم الحرام، امام حسین(ع) وارد سرزمین کربلا شد و فرمود: (ها هنا مناخ رکابنا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تُسفک دماؤنا، ها هنا یُستباح حریمنا)، بهذا حدّثنی جدی رسول الله(ص). «اینجا محل فرود اسب‌های ماست، اینجا محل توقف کاروان ماست، اینجا خون ما ریخته می‌شود و اینجا حرم ما مورد تعرض قرار می‌گیرد»؛ این را جدم رسول خدا(ص) به من فرمود. این به معنای آن است که قیام امام حسین(ع) یک برنامه‌ریزی الهی است.

وی افزود: بنابراین ما در قیام حسینی، با اراده‌ای الهی و برنامه‌ریزی الهی روبرو هستیم، همان‌گونه که در سمت عرش نوشته شده است: (الحسین مصباح الهدی وسفینة النجاة) «حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است»؛ و هر آنچه خواستند این نور را خاموش کنند، جز بر درخشش و بلندی آن نمی‌افزاید.

امام جمعه نجف اشرف در ادامه گفت: اینجا به این سؤال می‌پردازیم: چرا با امام حسین(ع) می‌جنگند؟ و چرا از شعائر حسینی می‌ترسند؟ امروزه برخی کشورهای خلیج فارس شعائر حسینی را ممنوع می‌کنند و از همان سیاست رژیم بعثی سابق استفاده می‌کنند.

بخشی از دستورالعمل رژیم صدام علیه عزاداری محرم

وی ادامه داد: اکنون بخش‌هایی از تصمیمات رژیم سابق عراق علیه شعائر حسینی را برای شما می‌خوانم: این نامه مورخ ۲۰۰۱/۳/۲۵ به فرماندهی واحدها با موضوع «دستورالعمل‌های ماه محرم» می‌گوید:

۱. پیاده‌روی (مشایه) به طور مطلق ممنوع است و با این مورد با قاطعیت و شدت برخورد شود.

۲. سینه‌زنی در خیابان‌ها یا خانه‌ها به طور مطلق ممنوع است.

۳. مداحان مجاز اجازه مداحی در خیابان‌ها یا از طریق بلندگو را ندارند و تنها داخل مساجد باشند.

۴. بازرسی نوارهای کاست و ممنوعیت پخش آن‌ها در مغازه‌ها.

۵. پخت‌وپز در خانه‌ها باشد نه در خیابان‌ها و هر کس مخالفت کند محاکمه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی تصریح کرد: اما امام حسین(ع) باقی ماند و دشمنان امام حسین(ع) از بین رفتند و امروز بر دشمنان امام حسین(ع) لازم است بیم داشته باشند که عاقبتشان همچون عاقبت رژیم سابق صدام باشد.

وی گفت: باید از ملت عراق و تمامی شیعیان اهل‌بیت(ع) در احیای این مصیبت دردناک، تشکر کنیم: سپاس از موکب‌های حسینی، شاعران، مداحان، خطبا و تمام عاملان این شعائر، و در رأس آن‌ها علمای دین و مرجعیت عالی که با توصیه‌های خود راهنمای احیای این مناسبت هستند.

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