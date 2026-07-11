به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز امروز به نقل از رو کانا، عضو دموکرات کنگره آمریکا، گزارش داد که این قانونگذار آمریکایی در جریان سفر هفته گذشته خود به کرانه باختری، از سوی شهرک‌نشینان اسرائیلی مسلح به تفنگ‌های ساخت آمریکا محاصره شد و آن‌ها با بستن مسیر، بیش از یک ساعت مانع ادامه حرکت او و همراهانش شدند.

کانا پنجشنبه به این خبرگزاری گفت که خودروی ون حامل گروه او یک روز پیش‌تر هنگام بازدید از بخشی از جنوب کرانه باختری که ساکنان فلسطینی آن به‌طور مکرر هدف حملات شهرک‌نشینان قرار می‌گیرند، از سوی شهرک‌نشینان مسلح به تفنگ‌های M4 محاصره شد. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «ما در روستایی بودیم که شهرک‌نشینان اسرائیلی آن را ویران کرده بودند. مدرسه را تخریب کرده بودند و فقط در حال بازدید بودیم.»

وی افزود: این اراذل و اوباش با سلاح‌های ساخت آمریکا جاده را بستند و ما را بازداشت کردند و بعد با ارتش اسرائیل تماس گرفتند و ارتش هم طرف آن‌ها را گرفت.

یکی از دستیاران این قانونگذار آمریکایی گفت که آنها را بیش از یک ساعت نگه داشتند و مجبور شدند از سفارت ایالات متحده در قدس اشغالی کمک بخواهند. وی افزود در نهایت گروهی از مأموران که به نظر می‌رسید پلیس باشند، مداخله کردند که به آزادی آن‌ها منتهی شد.

به گزارش رویترز، این اتفاق نزدیک روستای کوچک فلسطینی خربه زنوتا رخ داد که ساکنان آن پس از حملات خشونت‌بار شهرک‌نشینان اسرائیلی مجبور به ترک خانه‌ها خود شده و آواره هستند.

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