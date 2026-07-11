به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیام آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، که به مناسبت پایان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در ایران و عراق منتشر شد، با بازتاب گسترده رسانههای عربی مواجه شد.
شبکههای لبنانی المنار، المیادین و پایگاه خبری العهد با انتشار متن کامل این پیام، بر بخشهایی از آن تمرکز کردند که در آن، رهبر انقلاب اسلامی با سلام به حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، نهضت عاشورا را سرچشمه حیات امت اسلامی و انقلاب اسلامی ایران معرفی و تأکید کرده است که انقلاب اسلامی از آغاز، انقلابی حسینی بوده و بر پایه شعارها و آموزههای مکتب امام حسین(ع) شکل گرفته است.
بر اساس گزارش این رسانهها، رهبر انقلاب اسلامی در این پیام تصریح کرده است که هرگاه خون مظلومانه مجاهدان راه امام حسین(ع) بر زمین ریخته شود، امت اسلامی بیدار میشود و زمان و مکان به عاشورا و کربلا پیوند میخورند و آنچه امروز در ایران و عراق رخ داد، تجلی دوباره همان حماسه حسینی است که به ملت جان تازه بخشیده و مدرسه امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب را با جلوهای نو در برابر جهانیان به نمایش گذاشته است.
رسانههای لبنانی همچنین بر بخشهایی از پیام تأکید کردند که در آن، حضور دهها میلیون نفر از مردم در شهرهای ایران و عراق، بهویژه تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا، حضوری «تاریخی، دشمنشکن و بینظیر» توصیف شده و این حضور، ادامه همان ندای مظلومیت امام حسین(ع) و پاسخ به ندای «هل من ناصر ینصرنی» دانسته شده است.
شبکههای یمنی؛ تأکید بر ابعاد مردمی
شبکههای یمنی المسیره و خبرگزاری رسمی سبأ نیز با برجستهسازی ابعاد مردمی این پیام، نوشتند که آیتالله سید مجتبی خامنهای حضور تاریخی مردم در مراسم تشییع را نماد همبستگی امت اسلامی و نشانه شکست تمامی محاسبات دشمنان توصیف کرده و تأکید کرده است که این حضور، میزان پایبندی ملت ایران و ملتهای منطقه به آرمانهای انقلاب اسلامی را آشکار ساخت.
این رسانهها همچنین به بخشهایی از پیام اشاره کردند که در آن، رهبر انقلاب اسلامی، انقلاب ایران را امتداد طبیعی بعثت نبوی و نهضت عاشورا دانسته و رهبر شهید انقلاب را شخصیتی معرفی کرده است که تمامی مسیر زندگی خود را در چارچوب همین مکتب سپری کرد.
شبکه عراقی العهد؛ تمرکز بر خونخواهی
شبکه عراقی العهد در پوشش خود بیش از هر چیز بر بخش مربوط به خونخواهی شهدای جنگهای اخیر تمرکز کرد و به نقل از رهبر انقلاب اسلامی نوشت: «انتقام خون امام شهید و همه شهدای دو جنگ اخیر را از قاتلان جنایتکار خواهیم گرفت.» این شبکه همچنین بخش دیگری از پیام را منتشر کرد که در آن آمده است خونخواهی، مطالبه ملت است و این مطالبه به طور قطع محقق خواهد شد. العهد همچنین جمله دیگری از پیام را برجسته کرد که بر اساس آن، تمامی عاملان این جنایتها که نام آنها مشخص است، روزی آرزو خواهند کرد که ای کاش مرگی طبیعی بر بستر خود داشتند، اما چنین سرنوشتی در انتظار آنها نخواهد بود.
روزنامههای عراقی؛ قدردانی از مشارکت مردم
روزنامه عراقی الصباح نیز ضمن انتشار بخشهایی از این پیام، بر قدردانی رهبر انقلاب اسلامی از دهها میلیون نفر از ملت ایران و عراق که در مراسم تشییع حضور یافتند، تأکید کرد و نوشت که ایشان از ملت عراق به دلیل مشارکت گسترده در این مراسم تقدیر کرده و خونخواهی رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنگهای اخیر را وعده داده است.
بازتاب در رسانههای فلسطین، قطر و عربستان
روزنامه القدس العربی با تیتر «مجتبی خامنهای به خونخواهی پدرش متعهد شد» گزارش داد که رهبر انقلاب اسلامی در نخستین پیام خود پس از پایان مراسم تشییع، خونخواهی رهبر شهید انقلاب را مطالبه امت اسلامی دانسته و تصریح کرده است که این مطالبه حتماً محقق خواهد شد.
شبکه الجزیره نیز بخشهایی از پیام را به صورت خبر فوری منتشر کرد و به نقل از رهبر انقلاب اسلامی نوشت که عاملان ترور رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنگهای اخیر، بدون تردید در برابر جنایتهای خود پاسخگو خواهند بود و آزادگان جهان بهزودی هر یک سهمی از مأموریت خونخواهی این شهدا را بر عهده خواهند گرفت.
روزنامه لبنانی الاخبار نیز با انتشار گزارشی با عنوان «خامنهای بر پاسداری از راه پدر و خونخواهی او تأکید کرد»، نوشت: رهبر انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم ایران و عراق، با رهبر شهید انقلاب تجدید عهد کرده است که راه او را با استقامت ادامه دهد، از سختیهای این مسیر نهراسد و دلها را همچون او به وعدههای الهی گره بزند. این روزنامه همچنین به بخشهایی از پیام اشاره کرد که در آن رهبر انقلاب اسلامی تأکید کرده است خونخواهی رهبر شهید انقلاب و همه شهدای دو جنگ اخیر، تنها مسئولیت شخص ایشان نیست، بلکه مأموریتی است که حتی در صورت نبود مسئولان کنونی نیز توسط آزادگان جهان دنبال خواهد شد.
روزنامه الشرق الاوسط نیز محور اصلی گزارش خود را بر جمله «خونخواهی پدرم مطالبه ملت است و باید محقق شود» قرار داد و این بخش از پیام را برجستهترین محور آن دانست.
شبکه قطری العربی نیز ضمن بازتاب پیام، بر تعهد رهبر انقلاب اسلامی برای خونخواهی رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنگهای اخیر تأکید کرد و این موضوع را مهمترین بخش پیام دانست.
در مقابل، شبکههای سعودی العربیه و الحدث نیز خبر انتشار این پیام را پوشش دادند و در گزارشهای خود بر اشاره به تعهد رهبر انقلاب اسلامی برای خونخواهی رهبر شهید انقلاب تمرکز کردند.
در مجموع، پیام آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در رسانههای عربی عمدتاً با سه محور اصلی بازتاب یافت؛ نخست، توصیف حضور دهها میلیونی مردم در ایران و عراق به عنوان رویدادی تاریخی و دشمنشکن، دوم، تأکید بر استمرار مسیر انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت با الهام از نهضت عاشورا و سوم، اعلام عزم برای خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگهای اخیر و ادامه این مسیر تا تحقق کامل آن.
در مجموع، پیام آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در رسانههای عربی عمدتاً با سه محور اصلی بازتاب یافت:
۱. تجلیل از حضور تاریخی مردم: توصیف حضور دهها میلیونی مردم در ایران و عراق به عنوان رویدادی تاریخی، دشمنشکن و بینظیر
۲. پیوند با عاشورا و استمرار انقلاب: تأکید بر استمرار مسیر انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت با الهام از نهضت عاشورا
۳. خونخواهی: اعلام عزم برای خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگهای اخیر و ادامه این مسیر تا تحقق کامل آن
گفتنی است رسانههای منطقه این پیام را نشانه آغاز مرحلهای جدید در رهبری انقلاب اسلامی توصیف کرده و بر نقش محوری خونخواهی و استمرار مقاومت در این مرحله تأکید ویژه داشتند.
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