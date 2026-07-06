پوشش گسترده مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب در عراق با حضور ۳۰۰۰ خبرنگار

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته عراقی برگزارکننده مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اعلام کرد که بیش از سه هزار نفر از خبرنگاران رسانههای عراقی، عربی و خارجی در پوشش مراسم تشییع پیکر شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای شرکت خواهند کرد.
بر اساس اعلام سعد معن، سخنگوی کمیته عالی مراسم تشییع در عراق، پیکر مطهر رهبر شهید روز سهشنبه وارد عراق میشود و مراسم تشییع مردمی روز چهارشنبه ساعت ۶ صبح به وقت محلی در استان نجف اشرف برگزار خواهد شد .
مسیر برگزاری مراسم در نجف اشرف از پل الکوفه به سمت پل ثوره العشرین و با عبور از میدان الصدرین خواهد بود . همچنین مراسم در استان کربلای معلی رأس ساعت ۴ عصر به وقت محلی از خیابان شهید ابومهدی المهندس به سمت تقاطع سید جوده، خیابان المحافظه و المحکمه تا مرقد مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) برگزار میشود .
پیشبینیها حاکی از مشارکت میلیونی در این مراسم است . پایگاه خبری العهد نیز با اشاره به شور و شوق گسترده در میان گروههای مختلف اجتماعی و اقشار جامعه عراق، پیشبینی کرده است که بیش از پنج میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی شرکت کنند .
دولت عراق ستادی در عالیترین سطح به ریاست نخستوزیر برای برگزاری این مراسم تشکیل داده است . احسان العوادی، رئیس دفتر نخستوزیر و رئیس کمیته عالی نخستوزیری عراق، برگزاری مراسم تشییع در عراق و عتبات را افتخاری تاریخی برای ملت عراق دانسته و تأکید کرده است که دولت و ملت عراق از هیچ کوششی برای برگزاری باشکوه این مراسم دریغ نخواهند کرد .
همچنین چندین استان عراق از جمله بغداد، نجف، کربلا، بصره و ذیقار روز چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کردهاند تا شهروندان بتوانند در این مراسم شرکت کنند .
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