سپاه پاسداران از بسته شدن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از بسته شدن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی خبر داد. در این بیانیه آمده است که ایران پیش‌تر هشدار داده بود هرگونه مداخله خارجی و تعیین غیرقانونی مسیر حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز با واکنش قاطع مواجه خواهد شد و بر روند کشتیرانی تأثیر خواهد گذاشت.

بر اساس این بیانیه، ساعاتی پیش چند فروند کشتی با تحریک برخی طرف‌های خارجی تلاش کردند از مسیری غیرمجاز عبور کنند و هشدارهای نیروهای ایرانی برای اصلاح مسیر و حرکت در مسیرهای تعیین‌شده را نادیده گرفتند. سپاه همچنین اعلام کرد یکی از این شناورها با خاموش کردن سامانه‌های شناسایی و رهگیری، امنیت دریایی را به خطر انداخت و پس از شلیک تیرهای هشدار، متوقف شد.

نیروی دریایی سپاه با اشاره به این رخداد اعلام کرد در پی ایجاد شرایط امنیتی ناشی از آنچه «دخالت غیرقانونی خارجی» خوانده شده، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در منطقه بسته خواهد ماند و هیچ شناوری اجازه عبور از این گذرگاه راهبردی را نخواهد داشت.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که در صورت هرگونه اقدام نظامی جدید علیه ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با قدرت پاسخ خواهند داد و پایگاه‌های جدید دشمن در منطقه را هدف قرار می‌دهند. همچنین سپاه، کشورهایی را که به گفته این نهاد امکان حضور و فعالیت نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی را در خاک خود فراهم کرده‌اند، مسئول پیامدهای این تحولات دانست.

..........

پایان پیام