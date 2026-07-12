تبادل حملات میان آمریکا و ایران؛ واشنگتن از حمله به ۱۴۰ هدف نظامی خبر داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) روز یکشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد در جریان حملات اخیر، حدود ۱۴۰ هدف نظامی در ایران را مورد حمله قرار داده است. بر اساس این بیانیه، این عملیات در پاسخ به حمله ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده و تأسیسات موشکی، پایگاههای پهپادی، توانمندیهای دریایی، انبارهای مهمات، شبکههای ارتباطی و مراکز دیدهبانی ساحلی را هدف قرار داده است.
در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد نیروی هوافضای این نهاد در ادامه عملیاتهای خود، مراکز پشتیبانی و سوخترسانی ناوهای هواپیمابر آمریکا در بندر الدقم عمان و همچنین مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوگان دریایی آمریکا را هدف قرار داده است.
سپاه همچنین در بیانیهای دیگر مدعی شد یک شناور آمریکایی دیگر را در تنگه هرمز هدف قرار داده و به آن خسارت وارد کرده است. این نهاد همچنین از حمله موشکی به پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر خبر داد و مدعی شد مرکز تعمیر جنگندهها و تأسیسات فرماندهی و کنترل این پایگاه را منهدم کرده است.
بر اساس این گزارش، مذاکرات میان تهران و واشنگتن که پس از امضای تفاهمنامه دو طرف در ۱۸ ژوئن با میانجیگری قطر و پاکستان آغاز شده، همچنان ادامه دارد و تلاشها برای دستیابی به توافق نهایی در جریان است.
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