حضور وزیر امور خارجه و رئیس مجلس مشورتی خلق جمهوری اندونزی در مزار رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه جمهوری اندونزی، سوگیونو، به همراه رئیس مجلس مشورتی خلق جمهوری اندونزی (MPR RI)، احمد مزنی، وارد شهر مشهد شدند. آنان با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دیدار کردند.

خبر دیدار با وزیر امور خارجه ایران از طریق حساب کاربری سفارت جمهوری اسلامی ایران در اندونزی در شبکه اجتماعی ایکس (X) با شناسه @iraninindonesia منتشر شد. این حساب اعلام کرد که سوگیونو در این دیدار، مراتب احترام خود را نسبت به حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران که به‌تازگی به خاک سپرده شده است، ابراز کرد.

در این پیام آمده است: «وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر سیدعباس عراقچی در مشهد با وزیر امور خارجه جمهوری اندونزی، جناب آقای سوگیونو دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، هیئت اندونزیایی همچنین مراتب احترام خود را به رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای ابراز داشت.»

در همین حال، خبر دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از طریق صفحه اینستاگرام احمد مزنی با شناسه @ahmadmuzani2 منتشر شد.

مزنی در این پست نوشت: «امروز به همراه وزیر امور خارجه، سوگیونو، در دیداری دوجانبه با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، آقای دکتر محمدباقر قالیباف، که همچنین مذاکره‌کننده ایران با ایالات متحده آمریکا است، دیدار کردیم.»

وی افزود: «ما مراتب تسلیت عمیق دولت و ملت اندونزی را به مناسبت شهادت رهبر عالی ایران، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای ابراز کردیم. افزون بر اعلام همدردی، این سفر بر تعهد دو کشور به تداوم روابط دیپلماتیک، که از سال ۱۹۵۰ برقرار بوده است، تأکید می‌کند.»

رئیس مجلس مشورتی خلق جمهوری اندونزی، احمد موزانی، با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، محمدباقر قالیباف، دیدار کرد تا مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای ابراز کند.

علاوه بر ابراز تسلیت، هیئت اندونزی در این دیدار چند موضوع دیگر را نیز مورد تأکید قرار دادند:

۱. اندونزی و ایران دو کشوری هستند که به صلح باور دارند. ما معتقدیم دیپلماسی تنها راهکار مؤثر برای دستیابی به توافق صلح میان ایران و ایالات متحده آمریکا است.

۲. ملت اندونزی متعهد است با همه کشورها برای پیشبرد حل‌وفصل مناقشات و تحقق صلح و استقلال ملت فلسطین بر پایه راهکار تشکیل دو کشور (Two-State Solution) همکاری و هم‌افزایی کند.

۳. اندونزی و ایران بر تقویت همکاری‌های پارلمانی و نیز گسترش همکاری در حوزه‌های اقتصاد، انرژی، آموزش و گردشگری توافق کردند.

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