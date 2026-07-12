به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتباع و مهاجرین غیرایرانی که به صورت قانونی در کشور سکونت دارند، امسال نیز مانند سنوات گذشته می‌توانند به زیارت عتبات عالیات در ایام زیارتی اربعین مشرف شوند. شرکت آنان در همایش بزرگ اربعین با تسهیلات و البته چالش‌هایی همراه است.

سرهنگ امید نودهی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، از روند صدور گذرنامه‌های زیارتی و بین‌المللی، خدمات ارائه‌شده به اتباع و اقدامات انجام‌شده برای تسهیل سفر زائران عتبات عالیات سخن گفت.

نودهی با اشاره به خدمات ارائه‌شده به اتباع غیرایرانی گفت: بخشی از اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران هستند و بخشی دیگر از مسیر ایران برای تشرف به عتبات عالیات عبور می‌کنند. اتباع ترانزیتی باید ویزای معتبر عراق و مجوز ورود به جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند تا خدمات لازم در ورود، خروج و بازگشت به آنان ارائه شود.

وی افزود: با همکاری دولت عراق، چند سالی است سندی با عنوان «گذرنامه خادم» برای اتباع خارجی مقیم، طلاب جامعه‌المصطفی(ص) و برخی دیگر از افراد واجد شرایط صادر می‌شود تا در ایام اربعین از آن برای سفر به عتبات عالیات استفاده کنند.

نودهی تصریح کرد: متقاضیان دریافت این سند باید به دفاتر کفالت اتباع خارجی در سراسر کشور مراجعه کنند و این سند در مرزها صادر نمی‌شود. اتباع غیرمجاز امکان دریافت سند خادم را ندارند و فقط اتباع مجاز مقیم باید درخواست‌های مربوط به این خدمات را پیش از سفر و از طریق دفاتر کفالت محل سکونت خود ثبت کنند.

چالش‌های مهاجرین برای زیارت اربعین

بنابر گزارش‌های دریافتی از مهاجرین، متقاضیان دریافت دفترچه خادم باید سه مرتبه یا حتی بیشتر به دفتر کفالت مراجعه کنند. در مرحله نخست برای دریافت نوبت، در مرحله دوم پس از ثبت‌نام در سامانه سماح و انجام مراحل بیمه به دفتر کفالت مراجعه کنند و درخواست خود را ثبت نمایند.

در مراحل بعدی نیز به دلیل مشخص نبودن نحوه تحویل دفترچه‌ها، بار دیگر باید به دفتر کفالت مراجعه کنند. برای انجام مراحل بیمه، متقاضیان باید وارد سامانه سماح شوند که ورود به آن از طریق دولت من انجام می‌شود و نیازمند سیم‌کارت به نام شخص است.

اتباع خارجی برای ثبت سیم‌کارت ابتدا باید در پورتال فیدا ثبت‌نام کنند. پس از ثبت اطلاعات در سامانه پژواک، سیم‌کارت به نامشان ثبت می‌شود. با این حال هنگام ورود به سامانه سماح با مشکل مواجه می‌شوند زیرا این سامانه بر مبنای کد ملی ۱۰ رقمی طراحی شده و شماره ۱۲ رقمی فیدا را پشتیبانی نمی‌کند و ثبت اطلاعات و دریافت بیمه اربعین برای اتباع خارجی فراهم نمی‌شود.

مهاجرین تأکید دارند که این مشکلات باعث سردرگمی و عدم تکمیل ثبت‌نام و دریافت بیمه شده و توفیق تشرف را از آنان سلب می‌کند. متقاضیان از مسئولان مربوطه درخواست دارند که این مشکلات هر چه زودتر برطرف شود تا آنان نیز بتوانند با سیل عاشقان حسینی عازم کربلا شوند.

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