به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و فرهنگی و گسترش دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا با سلیمان یِری، مجری و خبرنگار برجسته شبکه KTN News، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، سلیمان یِری بر اهمیت نقش رسانه‌ها در تقویت انسجام اسلامی، گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و مقابله با تفرقه‌افکنی تأکید کرد.

رایزن فرهنگی نیز با اشاره به جنگ گسترده رسانه‌ای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی شبکه‌های وابسته به استکبار جهانی، جلوگیری از شناساندن حقیقت ایران اسلامی به افکار عمومی جهان است.

وی افزود: رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند پیشرفت‌های علمی، فناوری، پزشکی، دفاعی و فرهنگی ایران و همچنین دستاوردهای ملت ایران پس از انقلاب اسلامی را سانسور یا تحریف کنند تا تصویری نادرست از جمهوری اسلامی ارائه دهند و مانع آشنایی ملت‌ها با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های واقعی ایران شوند.

در ادامه این دیدار، جنایات صهیونیست‌ها و حمایت‌ مستقیم آمریکا از این رژیم مورد محکومیت قرار گرفت و به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران و شهادت کودکان و شهروندان بی‌گناه اشاره شد. همچنین کشتار گسترده مردم مظلوم غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، نمونه‌ای آشکار از نقض حقوق بشر و بی‌توجهی مدعیان حقوق بشر به رنج ملت فلسطین توصیف شد.

رایزن فرهنگی تأکید کرد: حمایت جمهوری اسلامی ایران از آرمان فلسطین و جبهه مقاومت، برخاسته از آموزه‌های اسلامی، دفاع از عدالت و حمایت از ملت‌های مظلوم است و ایران همواره در کنار مردم فلسطین ایستاده است.

سلیمان یِری در این دیدار اظهار کرد: جنگ چهل‌روزه اخیر، ایستادگی، اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان داد و بسیاری از مردم منطقه و جهان دریافتند که ایران در برابر فشارها و تهدیدها از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

وی همچنین شهادت مقام معظم رهبری و فرماندهان جمهوری اسلامی ایران را مصیبتی بزرگ دانست و بر ضرورت تبیین واقعیت‌های منطقه توسط رسانه‌های مستقل تأکید کرد.

این خبرنگار کنیایی در ادامه با اشاره به حضور میلیونی مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید، این رویداد را جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی و وفاداری مردم توصیف و اظهار کرد: از همان زمان علاقه‌مند بوده است در چنین مراسمی حضور یابد و از نزدیک این صحنه تاریخی را مشاهده کند.

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