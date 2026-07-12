به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدحسین مختاری از مواضع صریح و قاطع پاپ لئون چهاردهم رهبر کاتولیک‌های جهان درباره ضرورت نابودی کامل تسلیحات هسته‌ای، حاکمیت قانون به جای توسل به زور و لزوم پایبندی کشورها به تعهدات بین‌المللی قدردانی کرد.

وی در این نامه تصریح کرد که کشورهای دارنده فناوری هسته‌ای، به‌ویژه دولت‌های برخوردار از سلاح هسته‌ای، با وجود امضای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در سال ۱۹۶۸ میلادی، تاکنون اقدام مؤثر و ملموسی برای اجرای تعهدات خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای انجام نداده‌اند.

مختاری با اشاره به ماده ۶ پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای که دولت‌های عضو را به پیگیری خلع سلاح هسته‌ای متعهد می‌کند، یادآور شد که همین کشورها بر اساس ماده ۴ بند یک این پیمان نیز موظف شده‌اند در فعالیت کشورها برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای اخلال ایجاد نکنند.

وی در ادامه، آمریکا را نمونه بارز بی‌اعتنایی قدرت‌های هسته‌ای به تعهدات بین‌المللی دانست و نوشت: دولت کنونی زورگو، قانون‌شکن، بی‌مسئولیت، تروریست و غیرقابل اعتماد آمریکا با جنگ‌افروزی‌های خود، جهان را به آتش، ناامنی و خشونت کشانده است.

این نامه پس از آن نوشته شد که سفیر آمریکا در واتیکان با طرح ادعاهایی ضدایرانی، از آنچه اهداف مشترک واشنگتن و واتیکان در حمایت از عدم اشاعه هسته‌ای و مقابله با ایران هسته‌ای خواند، سخن گفته و بار دیگر ادعاهای موهوم آمریکا درباره تهدید ایران علیه منطقه و جهان را تکرار کرده بود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان تصریح کرد که دولت آمریکا اقتصاد خود را از طریق تولید سلاح، به کشتار و نابودی زمین گره زده و فراتر از بهانه نامشروع «بازدارندگی»، حتی به تهدید هسته‌ای و نابودی تمدن چند هزار ساله ایران نیز مبادرت ورزیده است.

مختاری در پایان نامه، ضمن قدردانی از مواضع پاپ لئون چهاردهم در دفاع از ملت‌های مظلوم، از جمله ملت بزرگ ایران، تاکید کرد که مواضع رهبر کاتولیک‌های جهان در دفاع از نابودی تسلیحات هسته‌ای و مخالفت با توسل به زور، در شرایطی که آمریکا با ادعاهای فریبنده درباره عدم اشاعه، حقوق مشروع ملت‌ها را هدف قرار می‌دهد، شایسته توجه و حمایت است.

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