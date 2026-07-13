به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حاجی معتمدی، فرزند ارشد ستر جنرال (ارتشبد) سید محمدحسن جگرن، از فرماندهان بلندپایه و پرآوازه سابق شیعه افغانستان، با صدور بیانیهای خطاب به مقامات طالبان، خواستار رفع مسدودیت حوزه علمیه خاتمالنبیین(س) و ادامه فعالیت تلویزیون تمدن شد.
متن کامل بیانیه او به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مقامات محترم امارت اسلامی افغانستان
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
اینجانب، بهعنوان فرزند ارشد مجاهد ستر جنرال سید محمدحسن جگرن، به برادران مجاهد خود که در امارت اسلامی افغانستان مشغول خدمت هستند، عرض سلام و ادای احترام مینمایم. امید است به سخن برادر مجاهد خود، که در گذشته با بعض برادران در مقابل روسها، همسنگر بودیم و هدف مشترکی را دنبال میکردیم، توجه و عنایت فرمایند.
برادران مجاهد!
چنانکه خود شاهد هستید، رسانه ارزشی تمدن و حوزه علمیه خاتمالنبیین (ص) به همت حضرت آیتالله محسنی، که خود از مجاهدان این سرزمین بود، راهاندازی شده است. فعالیت ایشان در این دو بخش پس از استعفای رسمی از رهبری حزب حرکت اسلامی آغاز گردید. در این مدت طولانی که کارکنان تلویزیون و شاگردان حوزه علمیه به فعالیت مشغول بودهاند، هیچگاه برنامهای برخلاف وحدت اسلامی، دیانت و مصالح کشور نداشتهاند.
بهویژه در دوران جمهوریت، این رسانه از معدود رسانههایی بود که کلاسهای قرآن کریم، درسهای اخلاق، تفسیر و احکام فقهی مذاهب حنفی و جعفری را نشر میکرد. همچنین شاگردان حوزه علمیه خاتمالنبیین دارای اندیشهای مبتنی بر اخوت اسلامی و دلسوز اسلام و قرآن هستند و هیچگاه فعالیت آنان برای پیروان دو مذهب زیانبار نبوده، بلکه همواره در جهت تقویت وحدت، همدلی و انسجام مسلمانان گام برداشتهاند.
بنابراین، تقاضای اینجانب و تمامی دوستان ستر جنرال سید محمدحسن جگرن این است که انسداد رسانه وحدتخواه تمدن و حوزه علمیه خاتمالنبیین برداشته شود تا با این اقدام محبتآمیز، پایههای وحدت اسلامی، همبستگی ملی و استحکام حکومت بیش از پیش تقویت گردد و دلهای میلیونها مسلمان افغانستان شادمان شود. همچنین، به پاس خدمات چندینساله این مجتمع بزرگ در مسیر ترویج اسلام، قرآن و وحدت اسلامی، جواز فعالیت آن از سوی امارت اسلامی افغانستان صادر گردد و برای رفع این مشکل، اقدام دلسوزانه، حکیمانه و شایسته صورت پذیرد.
در پایان، از حسن توجه و عنایت مسئولان محترم امارت اسلامی افغانستان سپاسگزاری نموده، از درگاه خداوند متعال عزت، توفیق و سربلندی همگان را در خدمت به اسلام و مردم مسلمان افغانستان مسئلت دارم.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
الحاج معتمدی
۱۴۰۵/۴/۲۱
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