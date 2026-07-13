روایت امام جمعه اهل سنت شهر اوز استان فارس از حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا از فارس، شیخ محمدزمان زمانی، امام جمعه اهل سنت شهرستان اوز استان فارس، با اشاره به حضور خود در آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این مراسم را جلوهای از انسجام ملی، وحدت اسلامی و ارادت مردم به آرمانهای انقلاب توصیف کرد.
وی با بیان اینکه از بدو ورود به تهران، تمهیدات لازم برای حضور علمای اهل سنت بهخوبی فراهم شده بود، گفت: مسئولان و عوامل اجرایی با برخوردی شایسته، صبر و نظم مطلوب، شرایط مناسبی را برای حضور میهمانان از سراسر کشور فراهم کردند و خدمات ارائهشده در طول برنامهها قابل تقدیر بود.
امام جمعه اهل سنت اوز همچنین به حضور گسترده علمای اهل سنت از استانهای مختلف در این آیین اشاره کرد و افزود: شرکت در مراسم برگزارشده در مصلای امام خمینی(ره)، گفتوگو با اصحاب رسانه و انجام مصاحبه با شبکههای مختلف، از جمله برنامههایی بود که در جریان این سفر انجام شد.
شیخ زمانی، حضور پرشمار مردم در آیین اقامه نماز و مراسم تشییع را نشانهای از محبت، وفاداری و پیوند عمیق ملت ایران با رهبر شهید انقلاب دانست و اظهار کرد: با وجود ازدحام گسترده جمعیت، نظم، امنیت و مدیریت مراسم در سطح مطلوبی قرار داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور همزمان مردم، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، شخصیتهای کشوری و لشکری و نیز علمای شیعه و اهل سنت، تصویری روشن از همبستگی، وحدت و قدردانی ملت ایران را به نمایش گذاشت و این مراسم باشکوه، خاطرهای ماندگار از بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی در ذهن حاضران بر جای گذاشت.
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