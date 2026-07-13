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روایت امام جمعه اهل سنت شهر اوز استان فارس از حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۹
کد مطلب: 1839718
روایت امام جمعه اهل سنت شهر اوز استان فارس از حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

امام جمعه اهل سنت شهرستان اوز استان فارس با اشاره به حضور خود در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این مراسم را جلوه‌ای از انسجام ملی، وحدت اسلامی و ارادت مردم به آرمان‌های انقلاب توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا از فارس، شیخ محمدزمان زمانی، امام جمعه اهل سنت شهرستان اوز استان فارس، با اشاره به حضور خود در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این مراسم را جلوه‌ای از انسجام ملی، وحدت اسلامی و ارادت مردم به آرمان‌های انقلاب توصیف کرد.

وی با بیان اینکه از بدو ورود به تهران، تمهیدات لازم برای حضور علمای اهل سنت به‌خوبی فراهم شده بود، گفت: مسئولان و عوامل اجرایی با برخوردی شایسته، صبر و نظم مطلوب، شرایط مناسبی را برای حضور میهمانان از سراسر کشور فراهم کردند و خدمات ارائه‌شده در طول برنامه‌ها قابل تقدیر بود.

امام جمعه اهل سنت اوز همچنین به حضور گسترده علمای اهل سنت از استان‌های مختلف در این آیین اشاره کرد و افزود: شرکت در مراسم برگزارشده در مصلای امام خمینی(ره)، گفت‌وگو با اصحاب رسانه و انجام مصاحبه با شبکه‌های مختلف، از جمله برنامه‌هایی بود که در جریان این سفر انجام شد.

شیخ زمانی، حضور پرشمار مردم در آیین اقامه نماز و مراسم تشییع را نشانه‌ای از محبت، وفاداری و پیوند عمیق ملت ایران با رهبر شهید انقلاب دانست و اظهار کرد: با وجود ازدحام گسترده جمعیت، نظم، امنیت و مدیریت مراسم در سطح مطلوبی قرار داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور همزمان مردم، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، شخصیت‌های کشوری و لشکری و نیز علمای شیعه و اهل سنت، تصویری روشن از همبستگی، وحدت و قدردانی ملت ایران را به نمایش گذاشت و این مراسم باشکوه، خاطره‌ای ماندگار از بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی در ذهن حاضران بر جای گذاشت.

حجت کهیاری

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