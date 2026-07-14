به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد : چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین هدف موج دوم عملیات نصر۲ قرار گرفتند.

اطلاعیه شماره ۶ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارینقَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

ملت مجاهد و همیشه در صحنه ایران عزیز، ارتش کودک‌کش آمریکا در پی شکست شب گذشته در تنگه هرمز، اقدام به حمله هوایی به ایستگاه های ساحلی و تعدادی مراکز نظامی دیگر در مناطق جنوبی کشور کرد.

در مرحله اول پاسخ تجاوز دشمن، رزمندگان غیور نیروی دریایی سپاه در موج دوم عملیات نصر۲، با رمز مبارک یا لثارات الحسین، چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در پایگاه جفیر بحرین را هدف موشک‌ها و پهپادهای خود قرار داده و در هم کوبیدند.

عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

و ما النصر اِلا من عندالله العزیز الحکیم

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