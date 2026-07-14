هشدار ایران به عمان درباره هرمز؛ اجازه ندهید آمریکا وارد معادلات تنگه شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با تشدید تنش‌ها بر سر مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، ایران به عمان درباره هرگونه همراهی با طرح‌های آمریکا هشدار داده است. تهران تأکید دارد که مدیریت عبور و مرور در این آبراه راهبردی باید صرفاً در چارچوب توافق و هماهنگی میان ایران و عمان انجام شود و ورود آمریکا به این پرونده را مغایر با توافقات موجود می‌داند.

در همین راستا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات اخیر عباس عراقچی با مقام‌های عمانی با هدف دستیابی به سازوکاری مشترک برای تأمین امنیت کشتیرانی انجام شده، اما فشارهای آشکار و پنهان آمریکا مانع پیشرفت این روند شده است. ایران همچنین از تصمیم مسقط برای اعلام مسیر دریایی مستقل در آب‌های عمان ابراز نارضایتی کرده و آن را در تضاد با تفاهمات دو طرف دانسته است.

در مقابل، عمان تلاش می‌کند میان روابط نزدیک خود با ایران و همکاری‌هایش با آمریکا توازن برقرار کند، اما این رویکرد، مسقط را با فشارهای فزاینده از سوی هر دو طرف روبه‌رو کرده است.

ایران هشدار داده که امنیت و مدیریت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله آمریکا دنبال شود و هرگونه همراهی با طرح‌های واشنگتن می‌تواند بر روابط تهران و مسقط تأثیر بگذارد.

...........

پایان پیام