درخواست امام جمعه جنوب کابل از نمازگزاران برای امضای طومار جهت بازگشایی مراکز شیعه + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برخلاف برنامه حکومت طالبان برای امامان جمعه افغانستان، شیعیان به صورت هماهنگ و مؤثر، خطبههای نماز جمعه خود را در روز ۱۹ تیر به موضوع بازگشایی حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) و رفع انسداد تلویزیون اسلامی تمدن اختصاص دادند.
امامان جمعه شیعیان در استانهای کابل، بلخ، بامیان، قندهار و هلمند بهطور ویژه درباره بازگشایی و اهمیت مراکز شیعی مانند تلویزیون تمدن و حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) سخنرانی کردند و از حکومت طالبان خواستند که این مراکز علمی و رسانهای را مجدداً بازگشایی کرده و اجازه فعالیت به آنها بدهد.
نمازگزاران جنوب کابل پس از پایان نماز جمعه، طوماری را امضا کردند که در آن از وزارت دادگستری طالبان خواسته شده تا در تصمیم خود برای جلوگیری از فعالیت این مؤسسات شیعی تجدیدنظر کند.
بر اساس ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، نمازگزاران صحبتهای امامان جمعه شیعیان را در راستای این مطالبه تأیید کرده و با فریاد «الله اکبر» حمایت خود را نشان میدهند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا مظفر، امام جمعه شیعیان جنوب کابل، در خطبههای نماز جمعه گفت: «ما مجدانه از مقامات اسلامی افغانستان میخواهیم که در راستای بازگشایی حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) و تلویزیون تمدن به خواست ملت عزیز ما پاسخ مثبت دهند.»
امام جمعه شیعیان در ادامه خطاب به مومنین نمازگزار افزود: اگر شما (نمازگزاران) موافق هستید، با تکبیرتان این خواسته را تأیید کنید.
به گفته آقای مظفر، مردم افغانستان خواستار بررسی اسناد و اجرای عدالت در این زمینه هستند و مراکز علمی باید مورد احترام قرار گیرند. بنابراین اگر تصمیمی برای ممنوعیت فعالیت این مراکز گرفته شده، مردم خواستار تجدیدنظر در آن هستند.
امام جمعه شیعیان جنوب کابل با اشاره به امضای طومار توسط نمازگزاران افزود که این طومار در راستای وحدت و برادری و برای بازگشایی این مراکز مهم امضا میشود.
گفتنی است امضای طومار برای بازگشایی این مراکز مهم شیعه در سایر نماز جمعههای شیعیان کابل و شهرهای دیگر افغانستان هم صورت گرفت.
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