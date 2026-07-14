رئیس ارتش طالبان: حملات پاکستان مشابه جنایات اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فصیحالدین فطرت، رئیس قوای مسلح حکومت طالبان، در یک نشست رسانهای حضور تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) در خاک افغانستان را بهطور کامل رد کرد.
فطرت با تأکید گفت: «تحریک طالبان پاکستان هیچ حضوری در افغانستان ندارد و خاک این کشور هرگز علیه هیچ کشوری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.» او افزود که امارت اسلامی اجازه نمیدهد از خاک افغانستان برای عملیات علیه کشورهای همسایه سوءاستفاده شود.
رییس ستاد ارتش طالبان، حملات اخیر پاکستان به مناطق مرزی افغانستان را «غیرقابل قبول» و «سفاکانه» خواند. وی با مقایسه این حملات با جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اظهار داشت که پاکستان به بهانه حضور تیتیپی، خانههای غیرنظامیان را بمباران میکند و کودکان را قربانی میسازد. فطرت تأکید کرد: «در هر دو مورد، کودکان از قربانیان اصلی این حملات هستند.»
او افزود که نیروهای افغان در پاسخهای خود هرگز غیرنظامیان را هدف قرار ندادهاند، در حالی که پاکستان عمداً غیرنظامیان را مورد حمله قرار میدهد. فطرت اعلام کرد که تاکنون هیچ حمله پاکستان بیپاسخ نمانده و هر تجاوز با پاسخ قاطع امارت اسلامی مواجه خواهد شد.
فطرت پاکستان را متهم کرد که از موضوع تیتیپی به عنوان بهانهای برای تجاوز به خاک افغانستان استفاده میکند؛ مقامات طالبان همواره ادعاهای پاکستان مبنی بر حضور تیتیپی را فاقد سند و مدرک دانسته و بر احترام متقابل به حاکمیت دو کشور تأکید دارد.
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