رادیو ارتش رژیم صهیونیستی: سامانه نیروهای ذخیره در آستانه فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، یکی از تیپ‌های زرهی نیروهای ذخیره که به‌تازگی مسئولیت بخشی از نوار مرزی لبنان را بر عهده گرفته، با کمبود قابل توجه نیرو و تجهیزات مواجه است. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در گذشته هر گروهان زرهی بین ۱۰ تا ۱۲ تانک عملیاتی در اختیار داشت، اما اکنون به دلیل آسیب دیدن شمار زیادی از تانک‌ها در نبردهای جنوب لبنان و نیاز آنها به تعمیرات طولانی، شمار تانک‌های آماده عملیات به شکل محسوسی کاهش یافته است.

به همین دلیل، ارتش از ابتدا تنها بخشی از نیروهای ذخیره را فرا می‌خواند و همین امر باعث می‌شود آمار رسمی میزان حضور نیروها بیش از واقعیت میدانی به نظر برسد.

این گزارش همچنین می‌افزاید که حتی نیروهای فراخوانده‌شده نیز در تمام مدت مأموریت حضور ندارند و بخشی از آنان تنها در مقاطع محدودی در عملیات مشارکت می‌کنند؛ مسئله‌ای که موجب کاهش بیشتر توان واقعی یگان‌ها شده است.

یکی از فرماندهان نیروهای ذخیره در گفت‌وگو با رادیو ارتش تصریح کرد: «امروز یگان‌های ذخیره عملاً خالی هستند؛ گردان‌ها و گروهان‌ها دیگر ساختار کامل گذشته را ندارند و آنچه به افکار عمومی و تصمیم‌گیران ارائه می‌شود، با واقعیت میدان فاصله زیادی دارد.» وی هشدار داد که بخش‌هایی از سامانه نیروهای ذخیره عملاً وارد مرحله فروپاشی شده‌اند و ادامه این وضعیت، حفظ آمادگی عملیاتی ارتش را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.

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