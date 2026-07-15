شهادت یک خانواده در حمله رژیم صهیونیستی به دیرالبلح

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی اعلام کردند جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز خانه‌ای را در نزدیکی میدان البرکه در غرب شهر دیرالبلح هدف قرار دادند که بر اثر آن «عمر سامی احمد ابوقاسم»، همسرش «اسماء غازی ابوقاسم» و دختر شش‌ساله‌شان «حبیبه» به شهادت رسیدند. همچنین در حمله پهپادی به چادر آوارگان در شمال خان‌یونس، شماری از شهروندان فلسطینی زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

همزمان، توپخانه و نیروهای اشغالگر مناطق مختلفی از جمله اردوگاه البریج، الشجاعیه و شرق خان‌یونس را هدف حملات خود قرار دادند و عملیات تخریب گسترده‌ای نیز در جنوب خان‌یونس انجام شد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شمار شهدای غزه از آغاز تجاوزات در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۴۶ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۷۲۷ نفر رسیده است؛ همچنین از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون نیز بیش از یک هزار و ۱۲۰ نفر به شهادت رسیده‌اند.

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