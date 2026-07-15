تحلیلگر صهیونیست: اسرائیل نباید بهای ماجراجویی ترامپ در برابر ایران را بپردازد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ران ادلیست» در یادداشتی در روزنامه معاریو نوشت که جنگهای پیدرپی و سیاست انتقامجویانه پس از جنگ غزه، منطقه را به چرخهای از تنش و درگیری کشانده است.
وی مدعی شد دولت نتانیاهو با بهرهگیری از فضای خشم عمومی، دامنه جنگها را گسترش داده، در حالی که ارتش اسرائیل چشمانداز روشنی برای ادامه این درگیریها ندارد و تمایلی نیز به آغاز جنگی تازه با ایران نشان نمیدهد.
این تحلیلگر با اشاره به نقش دونالد ترامپ در تحولات اخیر، تصریح کرد که رئیسجمهور آمریکا و اطرافیانش در تقابل با ایران دچار اشتباه محاسباتی شدهاند و اسرائیل نباید هزینه این ماجراجویی را بپردازد. ادلیست همچنین هشدار داد که در شرایط کنونی، ورود به جنگ با ایران میتواند فشارهای امنیتی و داخلی بر اسرائیل را تشدید کرده و این رژیم را با چالشهای جدیتری مواجه سازد.
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