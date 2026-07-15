دانشگاهیان صنعا خواستار شکستن محاصره یمن شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشجویان و کارکنان دانشگاه صنعا با برگزاری راهپیمایی خواستار شکستن محاصره یمن شدند. شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی، حمله عربستان به فرودگاه صنعا را محکوم کرده و با تأکید بر مخالفت با محاصره یمن، از رهبری این کشور خواستند روند اقدامات برای پایان دادن به این محاصره را با قدرت ادامه دهد. آنان همچنین حمایت کامل خود را از تصمیمات رهبری یمن در این زمینه اعلام کردند.

دانشگاهیان صنعا همچنین از پاسخ نیروهای مسلح یمن به حملات اخیر حمایت کرده و بر آمادگی خود برای همراهی با تحولات پیش‌رو تا پایان محاصره تأکید کردند. آنان در پایان از جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت و ابراز همبستگی با مردم یمن در موضوع رفع محاصره قدردانی کردند.

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