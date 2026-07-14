به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «جوزف عون» رئیسجمهور لبنان با صدور بیانیهای حملات اخیر به عربستان سعودی و اردن را محکوم کرد و مدعی شد این اقدامات در راستای برهم زدن ثبات منطقه و ایجاد ناامنی در کشورهای عربی صورت میگیرد.
وی ضمن اعلام همبستگی با عربستان، دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن، تأکید کرد که امنیت این کشورها بخشی از امنیت جهان عرب است و هرگونه تعرض به حاکمیت آنها، امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد.
در همین راستا، «نواف سلام» نخستوزیر لبنان نیز با محکوم کردن حملات انجامشده علیه عربستان، آن را نقض حاکمیت این کشور دانست و مدعی شد چنین اقداماتی امنیت منطقه و صلح بینالمللی را تهدید میکند.
سلام همچنین با اعلام حمایت کامل از ریاض، تصریح کرد که عربستان حق دارد برای دفاع از سرزمین، شهروندان و منافع خود هر اقدامی را که ضروری میداند، انجام دهد.
این مواضع در شرایطی مطرح شده است که عربستان طی روزهای اخیر در حملات نظامی علیه یمن مشارکت داشته و صنعا را هدف قرار داده است. همچنین اردن نیز به دلیل فراهم کردن بسترهای عملیاتی و استفاده از حریم هوایی و زمینی خود در جریان تجاوزات اخیر علیه ایران، با انتقادهای گستردهای از سوی جریانهای مقاومت و ناظران منطقهای روبهرو شده است؛ از این رو، حملات اخیر از سوی حامیان مقاومت در چارچوب واکنش به نقشآفرینی این دو کشور در تحولات نظامی منطقه ارزیابی میشود.
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