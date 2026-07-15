به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک پژوهش اسرائیلی که از سوی گروه مطالعاتی «نشانه ژئوپلیتیکی» به سرپرستی «شائول آریئیلی» منتشر شده، نشان میدهد تعداد شهرکهای وابسته به شوراهای منطقهای در کرانه باختری از ۱۰۵ شهرک در سال ۲۰۱۰ به ۱۴۹ شهرک در سال ۲۰۲۵ رسیده است. همچنین تعداد کانونهای شهرکسازی در همین بازه زمانی از ۹۵ مورد به ۲۳۸ مورد افزایش یافته که بخش عمده آن در جنوب کرانه باختری و منطقه دره اردن متمرکز بوده است.
این مطالعه تأکید میکند که گسترش شهرکها بیشتر از طریق ایجاد شهرکهای کوچک و کانونهای جدید صورت گرفته و نه توسعه شهرهای بزرگ شهرکنشین. بر اساس این گزارش، بخش عمده جمعیت شهرکنشینان همچنان در چند شهرک بزرگ متمرکز است و بسیاری از شهرکهای کوچک از رشد جمعیتی، خدمات شهری، فرصتهای شغلی و زیرساختهای کافی برخوردار نیستند.
پژوهشگران در جمعبندی این گزارش هشدار دادهاند که افزایش تعداد شهرکها بهتنهایی به معنای تقویت پروژه شهرکسازی نیست. به باور آنان، پراکندگی جغرافیایی بیشتر، بدون پشتوانه جمعیتی، اقتصادی و خدماتی، میتواند در بلندمدت موجب کاهش انسجام و پایداری این شهرکها شود و شکاف میان توسعه جغرافیایی و توان واقعی آنها را عمیقتر کند.
..........
پایان پیام
نظر شما