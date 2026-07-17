به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمه الله علیه) و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور جمعی از مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار شهر قنوات استان قم در مسجد اعظم این شهر برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حمید ملکی، قائم‌ مقام مدیر حوزه علمیه قم، طی سخنانی با تسلیت ایام سوگواری و شهادت قائد شهید امت، همراهان ایشان و شهدای جنگ ۴۰ روزه رمضان، برپایی این مراسم را از مصادیق تعظیم شعائر الهی دانست و از دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان آن قدردانی کرد.

وی افزود: اعتقاد من این است که در عالم هستی، جبهه حق فقط از آنِ اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) است. کسانی که در مسیر اهل‌بیت (ع) حرکت می‌کنند، در جبهه حق قرار دارند و جبهه حق نیز قطعاً پیروز است.

قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم با اشاره به نهضت‌های برخاسته از فرهنگ عاشورا، بیان کرد: پس از شهادت سیدالشهدا (ع) و یاران ایشان، نهضت‌هایی یکی پس از دیگری شکل گرفت که جنس کربلایی و حسینی داشت. این نهضت‌ها همیشه پیروز بوده‌اند؛ اگرچه به شهادت ختم شدند، اما به اهداف خود، یعنی نابودی استکبار و رسوایی یزیدیان زمان، دست یافتند.

وی ادامه داد: علت اینکه ما در شبانه‌روز دست ‌کم ۱۰ بار جبهه حق و باطل را در نماز به خود تلقین می‌کنیم، همین است. اگر کسی فقط نمازهای واجب خود را بخواند، روزی۱۰ بار صراط مستقیم را به خود القا می‌کند؛ «صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ». این یعنی دو جبهه حق و باطل؛ خدایا ما را در جبهه حق قرار بده، نه در جبهه باطل که مصداق آن ضالّین و مغضوب ‌علیهم هستند.

نهضت امام راحل؛ امتداد حرکت حسینی

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین ملکی با بیان اینکه حرکت‌های امروز، امتداد قیام امام راحل است، گفت: این نهضت و قیام‌هایی که امروز می‌بینیم، به آن حرکت خالصانه امام راحل در سال ۴۲ متصل است. شاید کمتر کسی به یاد داشته باشد که امام فرموده بودند: «سربازان من در گهواره‌ها و در دامن مادرانشان هستند.»

وی تصریح کرد: یک حرکت حسینی در جبهه حق به رهبری امام راحل شکل گرفت و در برابر آن نیز جبهه باطل، شامل استکبار و صهیونیسم، قرار داشت که در ایران یکی از مصادیق آن رژیم پهلوی بود.

استاد حوزه علمیه قم افزود: این حرکت و مبارزه را نگاه کنید؛ آن حرکت خالصانه، توحیدی و حسینی در سال ۵۷ پیروز شد. افتخار شیعه این است که هر زمان در مسیر سیدالشهدا (ع) حرکت کند، موفق و پیروز است؛ این همان «احدی‌الحسنیین» است.

قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم با اشاره به بازتاب مقاومت ملت ایران در عرصه جهانی اظهار کرد: در این روزها برخی سفرا را دیدید که در تلویزیون سخن گفتند. آقای جلالی‌ سفیر ایران در روسیه می‌گفت، از جنگ ۱۲ روزه به این طرف، تازه ملت ایران و رهبر ایران در جهان معرفی شدند؛ زیرا سانسور خبری اجازه نمی‌داد عظمت مردم ایران آشکار شود.

وی افزود: آقای جلالی نقل می‌کرد، وزیر امور خارجه کشورمان با پوتین جلسه داشت. ایشان درباره عظمت ملت ایران صحبت کرد و پس از پایان سخنانش، پوتین جلو آمد، دست بر میز گذاشت و گفت: آنچه شما گفتید، همه عظمت ملت ایران نیست؛ عظمت ملت ایران فراتر از اینهاست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ملکی گفت: این عظمت را چه کسی به ملت ایران داد؟ سیدالشهدا (ع)، یاران ایشان و امام راحل. روزی بیش از ۶۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران حضور داشتند و حق توحش می‌گرفتند؛ می‌گفتند ما در ایران که مردمش وحشی هستند مأموریت انجام می‌دهیم و باید حق توحش دریافت کنیم. چه کسی اینها را بیرون کرد؟ امام به آنان سیلی زد. امام این درس را از کجا آموخت؟ از کربلا و عاشورا.

توطئه‌های دشمن پس از انقلاب

وی با اشاره به حوادث پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: کسانی که هم ‌سن ‌و سال من هستند، به یاد دارند که نه دو ماه و دو سال، بلکه دو ساعت بعد از پیروزی جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها فتنه‌ها و جنگ خود را علیه ایران آغاز کردند.

قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم ادامه داد: ابتدا قائله کردستان را ایجاد کردند، پس از آن قائله آذربایجان، سپس خوزستان، ترکمن‌ صحرا و جنگل‌های آمل را به وجود آوردند. وقتی دیدند با ملتی رشید و امامی بزرگوار مواجه‌اند، جنگ جهانی به راه انداختند.

وی خاطرنشان کرد: جنگ هشت ‌ساله، جنگ جهانی بود؛ شوروی آن زمان، آمریکا، اروپا و کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس دست به دست هم دادند تا ایران را زمین بزنند. صدام می‌گفت شش روزه در تهران مستقر می‌شوم؛ از جهاتی حرفش درست بود، زیرا ایران نه لشکر داشت، نه سپاه داشت، نه بسیج داشت و نه امکانات لازم را؛ اما خدا داشت، ایمان داشت، رهبر داشت و تبعیت از رهبری داشت.

وی افزود: در این جنگ جهانی، بیش از ۲۰۰ هزار جوان رشید، عزیز، مؤمن و با شرف خون پاک خود را تقدیم کردند و ملت ایران پس از هشت سال، پیروزمندانه از این میدان خارج شد. پس از آن نیز تحریم‌ها، فتنه‌ها و توطئه‌های گوناگون آغاز شد.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین ملکی با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در مقابله با فتنه‌ها، گفت: این رهبر شهید ما، که اعتقاد دارم شخصیتی بی‌نظیر بودند، در طول ۳۷ سال چه اندازه خون دل خوردند. در فتنه ۸۸ چه فشارهایی بر ایشان وارد شد، چه توهین‌هایی شنیدند و در همین اواخر نیز چه اهانت‌هایی به ایشان شد؛ شعار «مرگ بر دیکتاتور» دادند، اما بعدها فهمیدند دیکتاتور، استکبار است.

وی ادامه داد: این مرد بزرگ، آگاه، عالم، شجاع و خستگی‌ناپذیر در برابر همه توطئه‌های داخلی و خارجی ایستاد. در فتنه ۸۸، خدا می‌داند چه فشارهایی بر ایشان وارد شد که در آن نماز جمعه معروف فرمودند: «جسم ناقصی دارم، جان ناقابلی دارم». خدا می‌داند چه ماجرایی پشت این سخن بود، اما «إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ»، او به وعده‌های خدا و سنت‌های الهی ایمان داشت.

باطل، کف روی آب است

وی با تأکید بر اینکه جبهه حق همواره پیروز است، اظهار کرد: گاهی جبهه باطل جولان می‌دهد، اما قرآن درباره آن می‌فرماید: «زَبَدًا رَابِیًا»؛ یعنی کف روی آب. انسان ابتدا کف را می‌بیند و آن را وسیع می‌پندارد، اما کف خود از بین می‌رود؛ «فَیَذْهَبُ جُفَاءً». باطل خود نابود و رسوا می‌شود.

قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم گفت: تقابل دو جبهه حق و باطل امروز به اوج خود رسیده و کسانی که در جبهه حق هستند نیز به اوج خود رسیده‌اند. ما در تشییع پیکر قائد شهیدمان در عراق حضور داشتیم. در ایران طبیعی است که ایشان رهبر ایران و متعلق به ایران هستند، اما مردم عراق غوغا کردند.

وی افزود: من این استقبال را مصداق این آیه می‌بینم که می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا». این وعده خداست که اگر کسی اهل ایمان و عمل صالح باشد، خداوند محبت او را در دل انسان‌ها می‌اندازد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ملکی اظهار کرد: اگر پیکر مطهر ایشان به پاکستان می‌رفت، بیش از جمعیت عراق در تشییع ایشان حضور پیدا می‌کردند؛ اگر به هند می‌رفت نیز چنین بود و اگر به اروپا می‌رفت، باز هم همین‌گونه می‌شد. تازه دنیا، مردم ایران، مظلومیت ایران و در عین حال مقتدر بودن ایران را فهمیدند.

نقد غرب‌باوری و ستایش فرهنگ عاشورا

وی با انتقاد از جریان‌های غرب‌گرا گفت: «برخی افراد با بیانیه‌ای که دادند، نشان دادند واقعاً از جامعه و مردم دور افتاده‌اند و مقهور غرب شده‌اند. یک روز آقای کری، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، لبخندی به اینها زد و آنان تا یک ماه مست این بودند که کری به ما لبخند زده است؛ بیچاره، خدا باید از تو راضی باشد.»

قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم در خصوص نفاق، فساد و رفتارهای ضد انسانی سران غرب گفت: اینها کفر علی‌الاطلاق و نفاق علی‌الاطلاق‌اند؛ جرثومه فسادند و اهل جزیره اپستین. برای حفظ قوای شهوانی خود، دختران خردسال را می‌ترسانند و پس از آن، به شیوه‌های مختلف آنان را سر می‌برند و پیکرشان را به سیخ می‌کشند و می‌خورند تا قوای جنسی‌شان تقویت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملکی افزود: اینها چهره واقعی خود را پشت نقاب تمدن پنهان کرده‌اند؛ در حالی که جاهلیت اولی در مقابل آنان متمدن است. اینها وحشی‌های روزگارند، اما با نقاب و دستکش مخملی ظاهر می‌شوند و بسیاری گمان می‌کنند انسان‌های متمدنی هستند.

وی تأکید کرد: تمدن در فرهنگ سیدالشهدا (ع) است. گاندی گفته بود به جوانان هند توصیه می‌کنم اگر می‌خواهید برای همیشه آزاده بمانید، به کربلا و سیدالشهدا (ع) تکیه کنید. گاندی مسلمان نبود، اما فهمیده بود که فرهنگ عاشورا تمدن‌آفرین است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین ملکی با تقدیر از حضور و فعالیت‌های مردمی در مراسم‌های اخیر قائد شهید امت اسلامی، بیان کرد: این بزرگواری‌هایی که شما مردم انجام دادید، موکب‌هایی که برپا شد و مردمی که در خانه‌های خود غذا پختند و به میدان آمدند، همه حماسه است. زندگی معمولی را همه بلدند داشته باشند؛ اما اینکه به هنگام قیام حرکت کنید، به هنگام ضرورت فریاد بزنید و به هنگام نیاز، به یاری دیگران بشتابید، امت سیدالشهدا (ع) و امت امام حسین (ع) می‌شود.

.

وی گفت: توصیه من این است که جلسات چهلم و چهلم‌های پس از آن باید ادامه پیدا کند. هم خیابان‌ها باید آباد باشد و مردم در خیابان‌ها شعارهای خود را پیگیری کنند، هم مساجد و هم مراسم هفتم و چهلم باید استمرار داشته باشد تا ملت به پیروزی برسد.

بعثت مردم در برابر تعرض دشمن

قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم با اشاره به پیش‌بینی‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی صدها خبر غیبی دادند، اما دو مورد اخیر آنها که مشخصا آشکار شده است؛ نخست اینکه فرمودند اگر دشمن متعرض این کشور شود، خداوند این مردم را مبعوث می‌کند. از ابتدای انقلاب تاکنون، چنین بعثتی سابقه نداشته است.

وی در تبیین این موضوع گفت: هنگامی که شهید بهشتی به شهادت رسید، یک روز پیش از آن در خیابان‌ها شعار «مرگ بر بهشتی» شنیده می‌شد و حتی می‌گفتند «بهشتی، بهشتی، طالقانی را تو کشتی»؛ اما همین که خون پاک شهید بهشتی بر زمین ریخت، معجزه دیدیم.

وی افزود: «آن زمان دانش‌آموز دبیرستانی بودم. صبح از خانه بیرون آمدم و نگران بودم که در خیابان چه اتفاقی خواهد افتاد؛ چرا که روز قبل درگیری بود و در روزهای گذشته نیز علیه شهید بهشتی شعار می‌دادند. اما هنگامی که وارد خیابان شدم، همه خیابان‌ها مملو از جمعیت بود و مردم برای شهید بهشتی زارزار گریه می‌کردند.»

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ملکی تصریح کرد: این چیست؟ این همان وعده خداست که اگر کسی برای خدا قیام کند، خداوند محبت او را در دل انسان‌ها می‌اندازد. همان کسانی که به امام شهید ما توهین کردند، چه اندازه توبه کردند و گریستند و گفتند: آقا اشتباه کردیم، غلط کردیم و تحت تأثیر قرار گرفته بودیم.

پرهیز از اختلاف و تبعیت از ولی‌ فقیه

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: دشمن بار دیگر عملیات خود را آغاز کرده و دوباره آن عهدنامه را پاره کرده است. اینها در طول تاریخ عهدشکن بوده‌اند. آمریکا با هیچ‌کس عهد نبسته، مگر اینکه عهد خود را شکسته است.

قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم افزود: اعتقاد ما این است که در جنگ سخت پیروز هستیم، اما در جنگ نرم، آنان موفق‌تر عمل می‌کنند. ما نگران اختلاف هستیم؛ نگران قرائت‌های مختلف از پیام امام جدیدمان هستیم.

وی ادامه داد: ایشان فرمودند آنچه من می‌گفتم، علی‌الاصول این نبود؛ اما من به عنوان امام این امت پذیرفتم و امضا کردم که بروند جلو. با این حال، من و مردم رصد می‌کنیم که آیا بر اساس این ۱۴ بند عمل می‌شود یا نمی‌شود. باید رصد کنیم و مردم نیز از کسانی که پای این ماجرا را امضا کردند، مطالبه‌گری داشته باشند.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین ملکی تأکید کرد: البته نباید اختلاف کنیم، دعوا کنیم، تهمت بزنیم یا بگوییم فلانی خائن است؛ ولی ‌فقیه چنین اجازه‌ای به ما نداده است. ولی ‌فقیه مترقی‌ترین مفهوم دینی ماست و از روز نخست تا امروز، پیروزی ما به برکت ولی‌فقیه بوده است.

وی اظهار کرد: اگر مسئله کردستان حل شد و آذربایجان آرام گرفت، به دلیل آن بود که ولی ‌فقیه داشتیم. امام فرمودند ۴۸ ساعت دیگر باید قائله کردستان جمع شود. یادم هست بسیاری با بیل و کلنگ سوار کامیون شدند و به سمت کردستان رفتند. رئیس‌جمهور کشور نمی‌تواند چنین مسائلی را حل کند.

وی افزود: امروز نیز ولی ‌فقیه ما، امام عزیز ما و رهبر عظیم‌الشأن ما خط می‌دهد و باید بر اساس دستورات ایشان حرکت کنیم؛ نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقب‌تر.

قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: نخستین خبر غیبی امام شهید ما این بود که اگر دشمن به کشور تعرض کند، خداوند مردم را مبعوث می‌کند و نکته دوم این بود که در پایان کار، مردم کار را تمام می‌کنند. اینکه رهبر عزیز فرمودند خیابان‌ها را ترک نکنید و مساجد را ترک نکنید، برای این است که ما باید کار را تمام کنیم؛ سیاسیون به تنهایی نمی‌توانند.

وی ادامه داد: ما باید پشتیبان، مطالبه‌گر و پیگیر باشیم تا ان‌ شاء الله وعده الهی در پیروزی تقابل جبهه حق با باطل محقق شود. وعده خدا این است که حق پیروز است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ملکی با اشاره به آیه شریفه «فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ...» گفت: ای جبهه حق، هنگامی که با جبهه باطل می‌جنگید، گردن دشمنان را بزنید، نه دست و پای آنان را؛ چنان بزنید که دستشان بالا برود.

وی در پایان اظهار کرد: به نظر می‌رسد مسئله تفاهم‌نامه تمام شده است. ان ‌شاء الله رزمندگان ما با دعای شما به پیروزی برسند. دوستان جبهه و جنگ به یاد دارند که پیش از عملیات در دوران دفاع مقدس، بچه‌ها با زیارت عاشورا، توسل، اشک و آه و الله‌اکبرهای خود، اسلحه می‌شدند.

وی افزود: ما در جنگ هشت ‌ساله، معجزه الهی را دیدیم که خداوند چگونه جبهه ایمان را بر جبهه کفر پیروز کرد. خداوند ان ‌شاء الله به همه شما و همه ما توفیق دهد که در جبهه حق بمانیم، ثابت‌قدم بمانیم، با نشاط بمانیم، با ایمان بمانیم و در جبهه حق نیز به شهادت برسیم.

............

پایان پیام