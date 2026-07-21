به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش «الأخبار»، احمد رامی الحاج، دادستان کل تمییز لبنان، از شعبه اطلاعات نیروهای امنیت داخلی خواسته است حسن علیق را به دلیل مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی درباره سیاستهای عربستان در قبال یمن احضار کند. این روزنامه همچنین مدعی شد رئیسجمهور لبنان پیشتر خواستار برخورد با افرادی شده که به عربستان توهین میکنند و بر همین اساس، دادستانی انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی را خارج از صلاحیت دادگاه مطبوعات دانسته و مشمول پیگرد قضایی عادی تلقی کرده است.
حسن علیق با رد این اقدام، اعلام کرده از حضور در شعبه اطلاعات خودداری خواهد کرد و تأکید دارد رسیدگی به پرونده روزنامهنگاران باید صرفاً در دادگاه مطبوعات انجام شود.
«الأخبار» همچنین مدعی شده است برخی مقامهای سعودی برای پیگیری این پرونده با مسئولان لبنانی تماس گرفتهاند و تفسیر جدید دادستانی درباره فعالیت روزنامهنگاران در شبکههای اجتماعی، میتواند پیامدهایی برای آزادی رسانهها و فعالان مطبوعاتی در لبنان به همراه داشته باشد.
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