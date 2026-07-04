اشتیاق مردم افغانستان برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌الملی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از شیعیان افغانستان که اشتیاق حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را دارند، می‌گویند که ایشان بر همه مسلمانان جهان حق دارد.

حسین محمدی یکی از شیعیان کابل روز چهارشنبه(۱۰ تیر) روادید هفت روزه دریافت کرده تا برای شرکت در مراسم تشییع جنازه امام شهید اشتراک کند. او به خبرنگار ابنا گفت که افراد زیادی را می‌شناسد که برای دریافت این ویزا تلاش دارند تا در مراسم شرکت کنند.

او گفت که جمهوری اسلامی تحت زعامت امام خامنه‌ای، علیه استکبار جهانی ایستاد و به حمایت از مسلمانان به خصوص مردم افغانستان، غزه، لبنان و مبارزان یمنی از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

آقای محمدی، خلأ رهبر شهید را برای جهان اسلام ضایعه بزرگ دانست و تاکید کرد که ایران اسلامی از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل سرافراز بیرون آمد و به عنوان قدرت جهانی ظهور کرد و این افتخار بزرگی برای کشورهای اسلامی است.

علی جمالی از شهروندان شهرستان بلخاب استان سرپل افغانستان نیز برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید مصمم است و می‌گوید که روادید ۷ روزه رایگان دریافت کرده و در این مراسم حضور خواهد یافت.

آقای جمالی بیان داشت که بدرقه امام شهید برای همه واجب است و می‌بایست به جهانیان و به ویژه رژیم‌های غاصب نشان داده شود که جمهوری اسلامی به نمایندگی از مسلمانان جهان ایستادگی می‌کند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران برای حدود چهار هزار شهروند افغانستان به منظور شرکت در مراسم، ویزای ۷ روزه رایگان صادر می‌کند.

در همین حال، هیأتی از حکومت طالبان نیز به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزار و حضور امیرخان متقی، وزیر خارجه این حکوت در مراسم وداع با پیکر امام خامنه‌ای شرکت کرده و بعد از مراسم روز جمعه(۱۲ تیر) به افغانستان بازگشتند.

از سوی دیگر هیأتی دیگر از مخالفان حکومت طالبان که در خارج از افغانستان به سر می‌برند با حضور احمد مسعود و محمد محقق برای شرکت در این مراسم به تهران آمدند.

هیأت‌هایی از اصحاب رسانه و لشکر فاطمیون افغانستان نیز روز جمعه برای وداع با رهبر شهید امت به جوار حسینیه امام خمینی رفته و به خانواده شهید رهبر انقلاب ادای احترام کردند.

.............

پایان پیام/