نویسنده آمریکایی: ترامپ جان نظامیان آمریکا را قربانی جنگی انتخابی کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «تام نیکولز» در یادداشتی در نشریه The Atlantic با اشاره به کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حمله به یک پایگاه هوایی آمریکا در اردن، نوشت مردم آمریکا حق دارند بدانند چرا این نیروها جان خود را از دست داده‌اند و ترامپ تا چه اندازه حاضر است برای پیشبرد این جنگ، جان شهروندان آمریکایی را به خطر بیندازد. وی با اشاره به تغییر مکرر دلایل اعلام‌شده از سوی ترامپ برای آغاز جنگ، تصریح کرد ادعای نزدیک بودن ایران به ساخت سلاح هسته‌ای نه از سوی تحلیلگران و نه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا تأیید نشده است.

نیکولز همچنین با انتقاد از تغییر اهداف واشنگتن در جریان جنگ، تأکید کرد سیاست «تغییر نظام» در ایران شکست خورده و اهداف بعدی آمریکا، از جمله نابودی توان موشکی ایران و بازگشایی تنگه هرمز نیز محقق نشده است. به گفته وی، ایران همچنان توان موشکی خود را حفظ کرده و کنترل خود بر تنگه هرمز را به نمایش گذاشته است. این نویسنده در پایان هشدار داد هرگونه گسترش عملیات نظامی، به‌ویژه ورود به عملیات زمینی، می‌تواند به کشته شدن شمار بیشتری از نظامیان آمریکایی منجر شود و از ترامپ خواست پیش از هر اقدام تازه، اهداف و راهبرد خود را به‌صورت شفاف برای کنگره و افکار عمومی آمریکا تشریح کند.

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