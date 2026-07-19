سقف نرخ بلیت پرواز اربعین مشخص شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ابوذر شیرودی در نشست بررسی تمهیدات عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۵ گفت: با توجه به ضرورت برنامهریزی منسجم به منظور ارائه خدمات ایمن و منظم و به منظور ایجاد وحدت رویه، ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مسافران، مدیریت ظرفیت ناوگان و تسهیل دسترسی زائران به خدمات حملونقل هوایی، ضوابط پروازهای اربعین حسینی ۱۴۰۵ در بخشنامه ای به شرکتهای هواپیمایی داخلی ابلاغ شد.
وی با اشاره به بازه زمانی عملیات پروازهای اربعین سال ۱۴۰۵ از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، گفت: حداکثر بهای کل بلیت یک طرفه از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به مقاصد بغداد یا نجف اشرف و برعکس، مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال (۱۴ میلیون تومان) تعیین شد.
شیرودی تصریح کرد: همچنین حداکثر بهای کل بلیت یک طرفه از تهران و سایر استانهای کشور به مقاصد بغداد یا نجف اشرف و برعکس، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال (۱۲ میلیون تومان) تعیین شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: شرکتهای هواپیمایی موظفند حداکثر در مدت ۴۸ ساعت از تاریخ دریافت مجوزهای پروازی، برنامهی پروازی خود را در سامانههای فروش بارگذاری، ظرفیت پروازها را برای فروش (غیرچارتری) بازگشایی و فروش بلیت را برای عموم متقاضیان آغاز کنند و همه بلیتهایی که تاریخ پرواز رفت یا برگشت آنها به مقاصد نجف اشرف یا بغداد (یا برعکس) در بازه فوق باشد، مشمول مفاد این بخشنامه خواهد بود.
ممنوعیت فروش بلیت به نرخ گرانتر برای اتباع غیرایرانی
وی از ممنوعیت هرگونه فروش بلیت به نرخ گرانتر از مبلغ تعیین شده در مسیر مربوطه برای اتباع غیرایرانی به قصد انتفاع بیشتر یا اولویت اتباع خارجی در خرید بلیت، خبرداد و گفت: در صورت احراز تخلف حتی یک مورد، شرکت هواپیمایی متخلف از سهمیهی معاف از پرداخت رویالیتی عراق تا پایان آبانماه ۱۴۰۵ محروم خواهد شد.
ممنوعیت فروش اجباری بلیت دوطرفه
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، هرگونه فروش اجباری بلیت دوطرفه یا مشروط کردن فروش بلیت به خرید همزمان مسیر برگشت را ممنوع دانست و گفت: نرخ بلیت برای مسافران بزرگسال و خردسال یکسان بوده و دریافت هرگونه مبلغ مازاد تحت هر عنوان ممنوع است.
ممنوعیت دریافت اضافهبها از زائران توانخواه
شیرودی با بیان اینکه شرکتهای هواپیمایی مجاز به دریافت هیچ گونه اضافهبهایی از زائران توانخواه در فرودگاههای ایران و عراق نیستند، افزود: فروش بلیت به صورت گروهی (بیش از ۹ نفر در یک رزرو) در بازه زمانی مذکور ممنوع بوده و همه قراردادهای چارتری بین شرکت های هواپیمایی و چارترکنندگان در بازه زمانی اربعین تعلیق است.
وی یاد آورشد: عرضه و فروش بلیت اربعین در مسیرهای پرتقاضا، چه در ایران و چه توسط نمایندگی رسمی آن شرکت هواپیمایی در عراق، صرفاً با نرخهای ریالی مصوب این بخشنامه مجاز است و هرگونه فروش با قیمت بالاتر، گرانفروشی محسوب خواهد شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از الزام شرکتهای هواپیمایی به تأمین هواپیمای پشتیبان در بخشنامه مذکور خبرداد و گفت: در صورت بروز تاخیر (به استثنای تاخیرهای ناشی از عوامل قهری)، شرکت هواپیمایی موظف است مطابق دستورالعمل حقوق مسافر اقدام کند.
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