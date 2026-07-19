به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا اعلام کرد که طرح امنیتی و خدماتی ویژه زیارت اربعین امام حسین (ع) انعطاف پذیر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی به وجود هماهنگی سطح بالا میان همه ادارات و استان‌ها برای موفقیت آمیز بودن زیارت اربعین اشاره کرد.

وی در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که در نشست امنیتی و خدماتی برای اربعین، همه ادارات امنیتی و خدماتی حضور داشتند.

استاندار کربلا با بیان اینکه این نشست گسترده و نه برای وضع طرح بلکه برای بررسی آن بود، اشاره کرد که نخست وزیر دستور داد که برای اعزام زائران از اتوبوس استفاده شود.

الخطابی بیان کرد که رسانه‌ها نقش بسزایی در انتقال تصویری روشن از این زیارت دارند.

وی با اشاره به نقش دفتر نخست وزیر عراق در نظارت بر طرح‌های زیارت اربعین، بیان کرد که استان بصره نقش بسزایی در حمایت از استان کربلا داشت.

استاندار کربلا با اشاره به مشکل و چالش بزرگ درخصوص تامین برق، خواستار مستثنی کردن کربلا از قطع برق و حل مشکل برق شد.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸