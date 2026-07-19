به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را تیم‌های آرژانتین و اسپانیا برگزار خواهند کرد.

حمایت‌های اسپانیا از غزه و شرکت نکردن این کشور اروپایی در تجاوز صهیونیست‌ها و آمریکا به ایران باعث شده تا رژیم صهیونیسیتی در فینال جام جهانی خواستار ناکامی لاروخا باشد.

نتانیاهو در گفت‌وگوی تلفنی با خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، گفت: تو یک دوست واقعی هستی. ما از تو و آرژانتین در بازی فردا حمایت می‌کنیم. برایتان آرزوی موفقیت دارم.

رئیس‌جمهور آرژانتین نیز در پاسخ اظهار کرد: تو دوست من هستی و همیشه از ما حمایت کرده‌ای. خوشحالم که شنیدم طرفدار و حامی آرژانتین هستی.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل هم‌چنین ویدیویی منتشر کرد که در آن نتانیاهو همراه با شیمعون اکسل واکنیش، سفیر آرژانتین در اسرائیل، مشغول بازی با توپ فوتبال است. در پایان این دیدار، سفیر آرژانتین پیراهن تیم ملی کشورش را به نتانیاهو هدیه می‌دهد.

در این ویدیو، نتانیاهو با ضربه سر توپ را به سمت سفیر آرژانتین می‌فرستد و سپس در تماس تلفنی با خاویر میلی، دو طرف از یکدیگر تمجید می‌کنند.

نتانیاهو پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که به دلیل روابط نزدیکش با رئیس‌جمهور آرژانتین از این تیم حمایت می‌کند. او هم‌چنین علاقه خود به لیونل مسی را یکی دیگر از دلایل طرفداری‌اش از تیم ملی آرژانتین عنوان کرده بود.

در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی نیز شماری از مقام‌های اسرائیلی حمایت خود را از آرژانتین اعلام کرده بودند؛ تیمی که با شکست انگلیس به دیدار نهایی راه یافت.

از جمله این مقامات، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل بود که با انتشار چند پیام در شبکه اجتماعی «ایکس» از پیروزی آرژانتین حمایت کرد. پس از او، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی و گدعون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، نیز صعود آرژانتین به فینال را تبریک گفتند.

این حمایت‌ها در شرایطی مطرح شده که اسپانیا در موضوع جنگ غزه مواضعی اتخاذ کرده است که اسرائیل آن‌ها را «خصمانه» نسبت به تل‌آویو توصیف می‌کند.

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