به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «معاریو» با اشاره به نزدیک بودن انتخابات کنست، گفت هرگونه درگیری جدید میتواند هفتهها حملات موشکی، خسارات و اختلال در زندگی شهرکنشینان را به دنبال داشته باشد و بر فضای انتخاباتی تأثیر بگذارد. با این حال، وی معتقد است بحران خدمت نظامی یهودیان حریدی در حال حاضر تهدید سیاسی بزرگتری برای نتانیاهو به شمار میرود و حتی تشدید درگیریها ممکن است این بحران را پررنگتر کند.
این منبع همچنین احتمال تلاش نتانیاهو برای ورود به جنگ با هدف به تعویق انداختن انتخابات را رد کرد و گفت تمدید دوره کنست مستلزم تصویب قانونی با رأی دستکم ۸۰ نماینده است؛ امری که با توجه به موضع مخالفان بعید به نظر میرسد. این اظهارات در حالی مطرح شده که نتانیاهو در نشست اخیر با مسئولان حزب لیکود از پیشنهادی خبر داده است که بر اساس آن، در صورت وقوع جنگ یا تشدید تنشهای امنیتی، انتخابات درونحزبی لیکود برگزار نشده و فهرست انتخاباتی این حزب از سوی کمیتهای ویژه تعیین خواهد شد.
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