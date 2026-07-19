تداوم حملات ارتش رژیم صهیونی در غزه؛ شماری شهید و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی اعلام کردند در حملات توپخانه‌ای و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به محله «الزیتون» در جنوب شهر غزه، چندین فلسطینی جان باختند و تعدادی دیگر زخمی شدند. همچنین در حمله به یک واحد مسکونی در غرب شهر غزه و نیز بمباران یک آپارتمان در محله «النصر»، شماری دیگر از غیرنظامیان کشته و مجروح شدند. در شمال نوار غزه نیز یک شهروند فلسطینی بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در منطقه «الفروسیه» جان باخت و یک جوان دیگر بر اثر جراحات ناشی از حملات پیشین جان خود را از دست داد.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان اجرای آتش‌بس تاکنون، شمار قربانیان به یک‌هزار و ۱۴۷ شهید و سه‌هزار و ۷۰۳ مجروح رسیده است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد از آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۲۶۹ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۸۱۱ نفر افزایش یافته است.

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