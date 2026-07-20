به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتانیاهو همزمان با تلاش برای حفظ انسجام احزاب راست‌گرا، امیدوار است احزاب عربی نتوانند با فهرستی واحد در انتخابات شرکت کنند؛ زیرا تفرقه میان این احزاب احتمال تشکیل ائتلافی جایگزین با حمایت نمایندگان عرب را کاهش می‌دهد.

در همین راستا، برخی تحلیلگران اسرائیلی از جمله عاموس هرئیل بر این باورند که تشدید تنش‌های امنیتی نیز می‌تواند به ایجاد فضای اضطراری و بهبود موقعیت انتخاباتی نتانیاهو کمک کند، هرچند چهره‌هایی مانند دوف حنین، ایهود اولمرت و ایهود باراک نسبت به پیامدهای چنین رویکردی هشدار داده‌اند.

در مقابل، تلاش‌ها برای احیای «فهرست مشترک» احزاب عربی تاکنون به نتیجه نرسیده است. اختلاف بر سر نحوه تقسیم کرسی‌های انتخاباتی میان «جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری»، «تجمع ملی دموکراتیک» و «جنبش عربی برای تغییر» مانع دستیابی به توافق شده و فهرست عربی متحد نیز به ریاست منصور عباس مسیر مستقلی را در پیش گرفته است.

با این حال، جبهه و تجمع از ادامه رایزنی‌ها برای تشکیل یک فهرست مشترک خبر داده و تأکید کرده‌اند که افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب می‌تواند نقش مهمی در شکست دولت راست‌گرای نتانیاهو در انتخابات پیش رو داشته باشد.

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